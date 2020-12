¿Será necesario un pasaporte de vacunas tras la inmunización?

La vacuna contra el covid-19 es una esperanza para volver a la normalidad y así retomar los viajes, conciertos, ir al cine. Sin embargo, para realizar estas actividades es posible que eventualmente se necesite algo además que la inmunización: un pasaporte para la vacuna.

En su sitio web, CNN menciona que varias empresas y grupos de tecnología han comenzado a desarrollar aplicaciones o sistemas para teléfonos inteligentes y que las personas carguen detalles de sus pruebas y vacunas de covid-19, creando credenciales digitales que podrían mostrarse para ingresar a salas de conciertos, estadios, cines, oficinas o países.



La aplicación CommonPass, creada por Common Trust Network, una iniciativa de la organización The Commons Project y el Foro Económico Mundial, permite a los usuarios cargar datos médicos como el resultado de una prueba covid-19 o una prueba de vacunación por parte de un hospital o profesional médico, generando un certificado de salud o pase en forma de código QR que se puede mostrar a las autoridades sin revelar información confidencial.



Thomas Crampton, director de marketing y comunicaciones de The Commons Project dijo a CNN Business que "puedes hacerte la prueba cada vez que cruzas una frontera pero no puedes ser vacunado cada vez que cruzas una frontera".



Crampton resaltó la necesidad de un conjunto de credenciales simple y fácilmente transferible, o una "tarjeta amarilla digital", en referencia al documento en papel que se emite como prueba de vacunación.



Otra de las empresas que se está sumando a esta iniciativa es IBM, que desarrolló su propia aplicación Digital Health Pass. Esta app permite personalizar los indicadores que requerirían las personas para ingresar a determinado lugar, incluidas pruebas de coronavirus, controles de temperatura y registros de vacunación. Las credenciales correspondientes a esos indicadores se almacenan en una billetera móvil, explica CNN.

La aplicación Digital Health Pass de IBM crea una credencial de vacuna en línea que se puede almacenar en una billetera móvil. Captura

En el contexto de la pandemia también se desarrollaron las aplicaciones de rastreo de contactos. Empresas como Apple y Google desarrollaron conjuntamente un sistema basado en Bluetooth para notificar a los usuarios habían estado expuestos a alguien con covid-19 y muchos gobiernos estatales también desarrollaron y utilizaron sus propias aplicaciones.



Jenny Wanger, quien lidera las iniciativas de notificación de exposición para Linux Foundation Public Health, una organización centrada en la tecnología que ayuda a las autoridades de salud pública de todo el mundo a combatir el covid-19, mencionó a CNN que "donde la notificación de exposición se enfrentó a algunos desafíos fue más en las opciones de implementación fragmentadas, la falta de liderazgo federal... donde cada estado tenía que hacerlo solo y, por lo tanto, cada estado tenía que resolverlo de forma independiente".



Por ello, y para fomentar una mejor coordinación, la Fundación Linux se ha asociado con la Iniciativa de Credenciales Covid-19, con IBM y CommonPass para ayudar a desarrollar un conjunto de estándares universales para aplicaciones de credenciales de vacunas.



Si la iniciativa tiene éxito, "debería ser interoperable de la misma manera que el correo electrónico es interoperable, de la misma manera que la web es interoperable", dijo Brian Behlendorf, director ejecutivo de la Fundación Linux al medio. "En este momento, nos encontramos en una situación en la que hay algunas partes móviles que nos acercan a eso, pero creo que hay un compromiso sincero de todos en la industria", agregó.



Otro de los desafíos para garantizar un uso amplio de los pasaportes de vacunas es tener en cuenta que una gran mayoría de la población mundial no usa ni tiene acceso a teléfonos inteligentes por lo que algunas compañías dentro de la Iniciativa de Credenciales Covid-19 están desarrollando una tarjeta inteligente que encuentra un término medio entre los certificados tradicionales de vacunas en papel y una versión en línea que es más fácil de almacenar y reproducir, indica CNN.



Sobre el tema, Lucy Yang, codirectora de la Iniciativa de Credenciales Covid-19 mencionó al medio que "se trata de cómo se puede almacenar esa credencial digital, se puede presentar, no solo a través de teléfonos inteligentes, sino también de otras formas para aquellas personas que no tienen acceso a Internet estable y también que no poseen teléfonos inteligentes".



De acuerdo con la información del sitio, una vez que se construya un pasaporte de vacuna, las empresas deberán asegurarse de que las personas se sientan cómodas usándolo, lo que significa enfrentar las preocupaciones sobre el manejo de información médica privada.



De su lado, IBM señaló que permite a los usuarios controlar y dar su consentimiento para el uso de sus datos de salud y les permite elegir el nivel de detalle que desean proporcionar a las autoridades.



Los pasaportes de vacunas y la eficacia de la inmunización



Con las vacunas fabricadas por múltiples compañías en varios países en diferentes etapas de desarrollo, hay muchas variables que los fabricantes de pasaportes deberán tener en cuenta como la eficacia.



En este punto, la doctora Julie Parsonnet, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Stanford, dijo que todavía no está claro qué tan efectivas son las vacunas para detener la transmisión del virus, por lo que, si bien una aplicación de pasaporte de vacunas mostrará que recibió la vacuna, es posible que no sea una garantía de que asista a un evento o tome un vuelo de manera segura.



"Todavía no sabemos si las personas vacunadas pueden transmitir la infección o no", dijo a CNN Business. "Hasta que eso se aclare, no sabremos si los 'pasaportes' serán efectivos".



Pese a esto, Brian Behlendorf, director ejecutivo de la Fundación Linux, anticipa que la implementación y adopción de pasaportes de vacunas sucederá con bastante rapidez y espera que una variedad de aplicaciones que pueden funcionar entre sí estén "ampliamente disponibles" en la primera mitad de 2021, concluye CNN.