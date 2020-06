Pasajeros de vuelos pasan por las pruebas, pero faltan protocolos

LEA TAMBIÉN

El despegue de la movilidad aérea enfrenta cierta turbulencia en Guayaquil, específicamente en los controles de covid-19. La alcaldesa Cynthia Viteri cuestiona que el Ministerio de Salud Pública no tome las muestras para captar posibles casos en la zona de arribo nacional del aeropuerto José Joaquín de Olmedo.

Las operaciones locales se retomaron el lunes, cuando llegaron dos vuelos desde Quito con 202 pasajeros. Debido a la falta de tamizaje, desde ayer el Municipio aplica pruebas rápidas que detectaron 21 casos positivos en dos vuelos desde la capital.



“¿Cuántos positivos habrán llegado en los vuelos nacionales anteriores? Responsabilizamos al Ministerio de Transporte y al Ministerio de Salud, y exigimos se actúe de manera prolija y diligente, pues se está poniendo en riesgo a los guayaquileños”, dijo Viteri.



El MSP anunció que daría un pronunciamiento al respecto. Pero hasta el cierre de esta edición no fue emitido.



Pichincha es la provincia con las cifras más elevadas de covid-19 en la última semana. Según datos del MSP, reporta 640 nuevos casos y 68 defunciones. En Guayas, en cambio, hay un descenso; en los últimos siete días registra 194 confirmados y 24 fallecidos.

Viteri recordó que el cantón llegó a registrar cerca de 460 muertes por día en el pico de la pandemia. Ahora suma 24 días, alternados, con cero muertes por encima de lo normal. Por eso el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal dispuso que los pasajeros nacionales que ingresen o salgan de la ciudad, presenten el resultado de pruebas rápidas. Si no las tienen, el Cabildo hará el análisis en la terminal aérea.



Si el resultado es positivo, la alcaldesa dijo que los viajeros tienen dos opciones: regresar a su lugar de origen o acudir al Centro de Convenciones para recibir tratamiento.



Tagsa, concesionaria del aeropuerto de Guayaquil, informó que adecuaron parte de la sala de preembarque nacional para que el personal asignado pueda realizar pruebas y revisar documentación.



Luis Galárraga, vocero de Quiport, concesionaria del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, señala que aplican los controles dispuestos por el COE nacional, como la toma de temperatura, higiene y distanciamiento social. “En ninguna de las disposiciones constan protocolos específicos de detección de covid-19 para vuelos de salida”.

Además, que no han detectado pasajeros con anomalías de temperatura y que las pruebas rápidas no son del todo fiables. “Habría que medir la eficacia de estas pruebas”.



La Dirección General de Aviación Civil no detalló el protocolo para vuelos nacionales. Sin embargo, indicó que brinda las facilidades técnicas y logísticas para los controles de bioseguridad.



Movilidad terrestre



El transporte interprovincial en el país todavía es irregular. En Santo Domingo, Manta, Ambato, Babahoyo y Loja se registró ayer poca afluencia de usuarios. En la Sierra norte y el Austro no hay atención.



Santo Domingo abrió sus rutas a Ambato y viceversa. Ayer salieron dos buses de la Cooperativa Cita con 20 pasajeros cada una en la mañana.



El servicio del transporte interprovincial se restableció una vez que las terminales fueron habilitadas por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y los COE locales. El intracantonal está habilitado.



En Santo Domingo, las cooperativas Carlos Alberto Aray y Reina del Camino atendieron a 60 pasajeros que viajaron a Portoviejo, con cuatro buses. Iban estudiantes de Medicina y Enfermería para su internado en hospitales locales.

Además, comerciantes y pasajeros que planearon visitar a sus familiares. En Ambato, Miguel Herrera, administrador de Terminales del Municipio, dijo que dos frecuencias salen a diario a Manta, mientras que a Babahoyo aún está paralizado.



En Guayaquil solo operan 19 cooperativas entre cantones de Guayas y desde el domingo podrán también prestar servicio ese día. Otras terminales como Santa Elena y Machala también esperan que el Puerto Principal autorice las conexiones provinciales. Pero todavía no hay fecha definida.



89 cooperativas operan desde Guayaquil, entre cantonales, interprovinciales e internacionales.