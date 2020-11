Más pasajeros vuelan en Ecuador y al exterior; 419 281 personas desde que se reanudaron operaciones

Octubre fue el mes con más pasajeros desde que se reanudaron las operaciones aéreas en Ecuador en junio de 2020. De acuerdo con cifras de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), 154 766 personas volaron en octubre dentro del país y hacia el exterior.

Un total de 59 111 pasajeros volaron en los servicios regular y no regular a nivel doméstico y otros 95 655 entraron y salieron del Ecuador, según los datos de la Gestión de Transporte Aéreo de la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador.



En el interior del país, el transporte aéreo conecta a las ciudades de Quito, Guayaquil, Manta, Santa Rosa, Loja, Riobamba, Cumbaratza, Cuenca, Coca, Macas, Lago Agrio, Pastaza, Latacunga, Galápagos, Taisha, Sarayacu, Esmeraldas, entre otros.



En cambio, en el servicio internacional 27 aerolíneas del servicio regular y 18 del servicio no regular permiten una conexión aérea desde y hacia Ecuador.



Desde que se reanudaron las operaciones en el país han volado 419 281 pasajeros. En septiembre de 2020 fueron 97 924 personas.



Las aerolíneas experimentan una recuperación. Édgar Andrade, gerente comercial de Latam Airlines Ecuador, dijo que semana a semana incrementan la oferta con gran respuesta. “Vamos a volar más a destinos como Galápagos y San Cristóbal, así también a Cuenca, Manta y Coca”.



Él agregó que hay una evolución positiva respecto a la demanda de pasajeros, “todas los meses hemos visto un crecimiento sostenido y está alrededor del 15% comparado contra el mes anterior y eso es muy positivo. Hay una buena lectura y un voto de confianza por parte de nuestros pasajeros; vemos que las personas están empezando a conocer y experimentar que volar es seguro”.



Por su parte, María Beatriz González, gerente Comercial de Avianca en Ecuador, dijo que el incremento de las operaciones está directamente relacionado con la demanda que las rutas presentan. Al momento, Avianca cuenta con 11 vuelos semanales entre Quito y Guayaquil, cinco vuelos semanales entre Quito-Guayaquil-Baltra/San Cristóbal, tres operaciones a la semana a Manta.



Además, siete vuelos semanales entre Quito y Bogotá y otros siete entre Guayaquil y Bogotá y desde allí conexiones a norteamérica, centroamérica y sudamérica.



González señaló que la reactivación en el mercado es lenta y no se ha visto picos de crecimiento, con excepción de los feriados donde la gente está más dispuesta a viajar. “El factor de ocupación promedio que hemos registrado desde que iniciamos las operaciones es de alrededor del 65%”.