60 pasajeros han cumplido el con aislamiento en el Centro de Convenciones de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En los días de la pandemia en Guayaquil el Centro de Convenciones Simón Bolívar se convirtió en un gran dispensario médico. En sus amplios pabellones se instalaron decenas de camas que atendieron a 2 469 personas con síntomas moderados de covid-19, quienes incluso recibieron oxigenoterapia.

Con el descenso de contagios en el cantón, la infraestructura fue desinfectada y ahora es ocupada por los pasajeros de vuelos nacionales e internacionales, que cumplen con el aislamiento preventivo obligatorio dispuesto por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional. Esta es una alternativa para quienes no pueden cubrir los gastos de un hotel.



El Municipio de Guayaquil informó que entre el 6 y el 25 de junio el albergue temporal ha dado alojamiento a 60 viajeros, en su mayoría procedentes de Estados Unidos y países de Sudamérica.



Rosa Quito llegó en un vuelo desde Chicago. Su estadía en Estados Unidos se extendió debido a la pandemia. Al arribar al aeropuerto José Joaquín de Olmedo le informaron que debía cumplir el aislamiento de 14 días en un hotel, pero sus recursos se habían agotado.



Entonces el Centro de Convenciones fue la opción para ella. “Es mejor guardarse por un tiempo y estar segura al abrazar a los suyos”, comentó Quito.



El COE nacional ordenó que los viajeros de vuelos internacionales presenten un examen PCR negativo a su llegada, como una medida para frenar los contagios de coronavirus. De no hacerlo deben cumplir aislamiento en un hotel. Los vuelos comerciales de rutas internacionales se abrieron el 3 de junio en Guayaquil y cada semana, durante este mes, hay 11 itinerarios de este tipo.



La estadía en el Centro de Convenciones es gratuita. El Cabildo informó que los alojados cuentan con medidas de bioseguridad y alimentación.



“Los pasajeros tienen servicios para su higiene personal, cama, alimentación y sanitización del lugar. También cuenta con un médico, una enfermera y un auxiliar, por cualquier necesidad en temas de salud”, explicó el director de Salud del Municipio, Carlos Salvador. Hasta el viernes había 12 viajeros en aislamiento.



Para los vuelos domésticos el COE nacional ordenó que los pasajeros presenten una prueba cuantitativa o una PCR negativa, realizada 72 horas antes del abordaje. Esta disposición estará vigente hasta el 6 de julio y posteriormente se harán pruebas de manera aleatoria. Para quienes no cuenten con los análisis, el Municipio instaló una clínica móvil en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo para pruebas rápidas gratuitas.



Guayaquil registra 9 981 casos confirmados de covid-19 desde el inicio de la pandemia. Entres ayer y hoy suma tres casos nuevos, según el informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública.