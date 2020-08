Pasajeros que ingresen a Ecuador con prueba negativa de covid-19 no tendrán que realizar aislamiento

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La pasajeros aéreos ecuatorianos o extranjeros, que presenten que una prueba RT-PCR negativa quedan exentos de cumplir el Aislamiento Preventivo Obligatorio. Es la decisión adoptada por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional.

La prueba con resultado negativo, que sea presentada a las autoridades, deberá tener una vigencia máxima de 10 días antes del viaje o posterior al arribo.



Otra disposición se centra en el tiempo del aislamiento. Ahora, se dispuso que será de al menos 10 días. Es decir, a partir del ingreso al país se contabilizarán nueve noches y 10 días.



El viajero que no tenga una prueba RT-PCR negativa a su arribo podrá realizarse una a su costo y cumplir el aislamiento hasta la entrega del resultado negativo. De acuerdo con la Dirección general de Aviación Civil (DGAC), el pasajero deberá gestionar de manera personal con un laboratorio acreditado por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada para que el personal médico acuda al alojamiento temporal donde cumple el aislamiento.



Es decir, no se permite la movilización del viajero hasta el punto de toma de muestra del laboratorio. En el caso de que el resultado de la prueba RT-PCR sea positivo deberá seguir en aislamiento en el alojamiento temporal.



En el caso de que la persona presente síntomas, se requiere de al menos tres días más de los 10 ya cumplidos de aislamiento. Su situación será evaluada, de acuerdo con sus síntomas. En esta situación, el tiempo mínimo de aislamiento será de 13 días.



La Dirección General de Aviación Civil informó que dentro del protocolo establecido se mantiene la decisión que establece que los pasajeros, previo a su desembarque, deben suscribir el formulario migratorio especial de aislamiento y la declaración de salud del viajero. Esos documentos deben ser entregados al arribo al personal de Migración y Ministerio de Salud, en ese orden.



Esta Dirección informará a las aerolíneas que los pasajeros que no cuenten con una prueba RT-PCR negativa a su ingreso al país, deberán realizarse la prueba de detección, que la autoridad sanitaria crea pertinente previo al ingreso al Ecuador.



La compañías aéreas, también, tienen la obligación de remitir de forma mensual sus itinerarios de operación para que la Dirección General de Aviación Civil verificará que estos no sobrepasen el límite de frecuencias permitidas por el COE nacional y que es del 50%.



Según el presidente de la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas del Ecuador (Arlae), Marco Subía, es una decisión adecuada para reactivar al transporte aéreo y al sector turístico. “Es una decisión valiente y pone al país a la cabeza de la apertura regional”.



Él dijo que países como Colombia y Perú siguen cerrados al transporte áereo y, sin embargo, el crecimiento del número de contagios se mantiene muy elevado. En cambio, en Ecuador, que está abierto desde junio, los vuelos no son un vector de contagio de covid-19, aseguró el representante de las aerolíneas.

Desde la reanudación de las operaciones aéreas en el país, 84 154 pasajeros han viajado por vía aérea, tanto en operaciones comerciales nacionales como internacionales, de acuerdo con cifras de la Dirección General de Aviación Civil.