Crucero varado en EE.UU. espera resultados sobre coronavirus

Miles de personas a bordo de un crucero varado en la costa de California esperaban este viernes 6 de marzo del 2020 los resultados de decenas de pruebas practicadas la víspera para diagnosticar posibles casos de coronavirus.

Un total de 45 tests se aplicaron entre pasajeros y tripulantes que mostraron síntomas en este barco, el Grand Princess, donde apenas días antes había viajado un hombre de 71 años que murió por esta enfermedad después de desembarcar.



Otras tres personas en ese viaje anterior, que cubría ruta San Francisco-México-San Francisco, resultaron enfermas, los últimos dos anunciados este viernes por las autoridades del condado californiano de Contra Costa.

“Tenemos grandes noticias sobre el barco”, dijo por la mañana el presidente Donald Trump a periodistas tras habilitar el paquete de emergencia de USD 8 300 millones votado por el Congreso para atender la enfermedad.



“Acabo de hablar con el gobernador de California Gavin Newsom, tuvimos una buena conversación. Estamos trabajando juntos sobre el barco”, añadió.



El Departamento de Salud Pública de California, que analizó las muestras tomadas, no anunció aún los resultados.



El capitán de la embarcación anunció por los parlantes la noche del jueves 5 que no se habían encontrado casos positivos a bordo, según una pasajera, Carolyn Wright, que habló con la AFP . Pero hasta ahora no hay información oficial.



“Actúan como si todos a bordo tuvieran la plaga”, lanzó Wright, que dijo la mañana de este viernes que los pasajeros seguían confinados en sus camarotes a la espera de los resultados.



El barco, que interrumpió su viaje a Hawái y está en la costa de San Francisco, tiene 3 533 personas a bordo, incluidos 2 422 pasajeros y 1 111 tripulantes de 54 nacionalidades.



El Grand Princess pertenece a Princess Cruises, la misma compañía que operó el barco infectado por el virus que salió de Japón el mes pasado y en el que más de 700 personas a bordo dieron positivo.



Al menos seis personas que fueron hospitalizadas después de ser evacuadas del barco fallecieron.



Clases en línea



Más de 200 personas contrajeron el virus mortal en Estados Unidos y 12 personas han muerto, 11 de ellas en el estado de Washington (noroeste) .



En California, donde hasta ahora se ha diagnosticado a 60 personas con el virus y una persona murió, las autoridades sanitarias se preparan para que esas cifras aumenten a medida que más personas se hagan la prueba.



Wright dijo no estar “realmente preocupada” y que el ambiente en el barco era de calma, aunque criticó la decisión de confinar a los pasajeros en sus habitaciones.



“Creo que están cerrando el establo después de que el caballo escapó”, indicó la pasajera a la AFP .



Mary Ellen Carroll, jefa del Departamento de Gestión de Emergencias de San Francisco, dijo que una vez se obtengan los resultados, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el estado determinarán el lugar más apropiado para que atraque.



“El lugar debe garantizar la seguridad de la comunidad circundante, así como la de los pasajeros y la tripulación”, indicó en una rueda de prensa.



En el estado de Washington por su parte, la propagación del virus llevó a algunas universidades a cancelar sus clases presenciales y hacerlas en línea.

La Universidad de Washington, por ejemplo, indicó que como “medidas preventivas” ante la “ continua propagación del covid-19 en la región, a partir del próximo lunes todos los cursos y pruebas finales se realizarán en línea hasta el final del trimestre invernal, el 20 de marzo.



”Planeamos reanudar las operaciones normales de las clases cuando el trimestre de primavera comience el 30 de marzo, aunque esperaremos las indicaciones de Salud Pública", indicó la presidenta de la institución, Ana Mari Cauce, en un correo enviado a la comunidad universitaria.



Otra universidad, la Northeastern University de Boston, que tiene un campus satélite en Seattle, dijo también que cambiarían a la modalidad en línea, mientras que las escuelas públicas del distrito Northshore cerraron por 14 días.

El nuevo coronavirus surgió en China a finales del año 2019 y se ha extendido por todo el mundo, matando a más de 3 450 personas.