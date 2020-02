Pasajeros y familiares usan mascarillas en el aeropuerto de Quito

LEA TAMBIÉN

La confirmación del primer caso de Covid-19 en Ecuador desembocó en el uso de mascarillas y, en algunos casos, guantes por parte de pasajeros y sus familiares en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Lo mismo ocurrió con el personal de algunas aerolíneas.

En la zona de embarque y salida internacional, la tarde de este sábado 29 de febrero del 2020, hubo quienes tomaron esa precaución, entre ellos, Elizabeth López y al menos ocho de sus parientes.



Todos acudieron a la terminal aérea para despedir a dos jóvenes de la familia que viajaban a España, para realizar un curso durante 15 días.



López contó que aunque en la estación área no recibieron la indicación de colocarse mascarillas, optaron por hacerlo por precaución.



Vanesa Barreno, ecuatoriana, despedía a su madre, quien al igual que los jóvenes viajaba a España. Ese país es justamente desde donde arribó la mujer que porta el virus. Lo hizo, según la información oficial, el 14 de febrero del año en curso.

Barreno contó que su madre incluyó en su equipaje mascarillas y gel antibacterial.



Como informó la administración del aeropuerto, allí trabajan 8 300 personas, pero no todas están en la terminal central y tampoco están en contacto con pasajeros. Además hay turnos rotativos.



Dos jóvenes que laboran en un local de comida rápida contaron que no les han indicado el uso de mascarillas ni guantes, pero sí la distribución de alcohol a los clientes que se acerquen al lugar.



Se conoció que en la llegada internacional continúan los controles que se vienen ejecutando por parte de las entidades oficiales de salud.

El Ministerio de Salud, a través de su cuenta de Twitter, informó que se siguen los protocolos correspondientes en torno al tema. También hizo público este mensaje: “si en las últimas dos semanas has estado fuera del país o has tenido contacto con algún viajero internacional y presentas los siguientes síntomas (fiebre, cansancio, tos seca, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea) acércate al centro de salud más cercano”. Del mismo modo llamó a no automedicarse.