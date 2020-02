Pasajeros del crucero Diamond Princess desembarcan tras cuarentena en Japón

LEA TAMBIÉN

Pasajeros del crucero Diamond Princess, donde se detectaron más de 540 casos de contagio por el nuevo coronavirus, comenzaron a abandonar el barco este miércoles, 19 de febrero del 2020, después de 14 días de cuarentena en Japón.

Unos 500 pasajeros sin síntomas que dieron negativo y que no tuvieron contacto con personas portadoras del virus desembarcarán durante el día, informó el ministerio de Salud japonés.



“Me siento aliviado (...). Quiero descansar”, declaró a los periodistas un japonés de 77 años, que dijo que usaría el transporte público. ¿Y la vida a bordo? “Era cómoda (...) Estoy bien”, comentó.



El número de infecciones a bordo de este crucero, atracado en Yokohama, en los suburbios de Tokio, se ha multiplicado desde principios de febrero. El martes había al menos 542, lo cual desató las críticas sobre cómo se gestionó la cuarentena.



Las 3 711 personas de 56 países a bordo realizaban un crucero por Asia que se convirtió en una pesadilla, entre el miedo a contraer una neumonía viral que puede ser mortal y el aburrimiento infinito por estar confinados en camarotes, a veces sin ventana y con un corto paseo por cubierta como única distracción.



“Si usted y su compañero de camarote dan negativo y no tienen síntomas respiratorios ni fiebre, pueden prepararse para desembarcar”, anunciaron las autoridades el martes a los pasajeros en una carta, en la que precisan que la operación llevará tres días.

Preocupación



“Seguimos a la espera de los resultados de las pruebas, así que no nos entusiasmemos demasiado. La sensación actual es de preocupación”, dijo a la AFP Matt Smith, un abogado estadounidense a bordo.



David Abel, un pasajero británico que se hizo famoso con sus mensajes de video entusiastas al comienzo de la cuarentena, lo resumió así: “ Nos afecta a todos. No solo a mí, a los demás también. Lo más duro es no saber qué va a pasar, y empieza a afectarnos mentalmente. Es muy difícil concentrarse en algo”. Más tarde anunció que la prueba de su esposa Sally dio positiva.

El Diamond Princess es, con diferencia, el foco de portadores de virus más importante después de China, con más contagiados que en el resto del mundo.



Cada día se han detectado decenas de nuevos casos a bordo, lo que lleva a cuestionar la eficacia de la cuarentena, durante la cual los pasajeros podían pasear en pequeños grupos por la cubierta con mascarillas, y el personal distribuía la comida por los camarotes.





500 salen este miércoles 19 de febrero



Varios países han decidido enviar aviones para repatriar a sus ciudadanos.



Estados Unidos ya evacuó a 300 el domingo 17 en avión, junto con 14 pasajeros que dieron positivo justo antes de la salida. Viajaron en un “área de aislamiento especial” a bordo del aparato.



Más de 100 estadounidenses todavía siguen en el “ Diamond Princess ” , precisaron los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos.



El miércoles por la mañana, Corea del Sur fletó un avión y repatrió a seis de sus ciudadanos y a un cónyuge japonés, que deberán pasar 14 días de cuarentena, informó la agencia de noticias surcoreana Yonhap.



Los otros ocho surcoreanos que siguen a bordo regresarán a su país una vez que los tests den negativos, precisó la agencia.



Canadá anunció que evacuará antes de que termine la semana a los canadienses que dieron negativo y los someterá a 14 días de cuarentena. De los 256 canadienses a bordo, 43 son portadores del virus y los tratará el sistema de salud japonés, informó el Gobierno canadiense.



El Reino Unido, Hong Kong y Australia se han comprometido a repatriar a sus ciudadanos, con 14 días de confinamiento a su regreso.

La tripulación, por su parte, se someterá a una cuarentena una vez que el último pasajero se haya ido.