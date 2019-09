Los pasajeros del bus accidentado en El Inca gritaban desesperadamente por ayuda

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los vecinos que habitan en las calles E y Rincón de Buenos Aires, en el barrio Campiña de El Inca (norte de Quito) escucharon primero un estruendo y luego gritos desesperados de gente pidiendo ayuda. Al salir de sus viviendas observaron aterrados como un enorme bus de servicio urbano se impactó contra una casa.



El accidente de tránsito se registró a las 7:40 de este miércoles 25 de septiembre del 2019. El conductor de la unidad de transporte falleció y 17 pasajeros resultaron heridos. Danny Gaibor, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), manifestó que dos personas se encontraban al interior de la vivienda afectada, pero afortunadamente salieron ilesas.



“Mi sobrina de dos años y su tío de 36 se encontraban adentro, me informaron las autoridades que se encuentran bien”, contó María Ambo, familiar de la dueña de casa afectada por el choque. Según narraron los moradores, este no es el único accidente que se reporta en el lugar. Hace un mes se chocó una motocicleta.



Los vecinos piden al Municipio que construya un rompe velocidades, pues la calle Rincón de Buenos Aires es muy empinada. “Es una irresponsabilidad del chofer circular aquí, la ruta que debió tomar era otra”, manifestó Julio Ambo.



A las 09:00, personal del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) utilizó equipos hidráulicos para rescatar el cadáver del conductor. Su cuerpo estaba incrustado entre el concreto y los fierros retorcidos del bus. Los allegados de la víctima llegaron al lugar y estallaron en llantos.

#ATENCIÓN | Accidente de bus urbano con pasajeros en #Quito. Se registra una persona fallecida y más de 15 heridos » https://t.co/yfNvByj2h2 pic.twitter.com/YXVQxxbz7G — El Comercio (@elcomerciocom) September 25, 2019



Los pasajeros fueron atendidos en el punto del accidente por unidades médicas de Bomberos, Cruz Roja Ecuatoriana, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Ministerio de Salud Pública. Tenían contusiones y golpes. Entre los afectados se encontraba una mujer embarazada.



La zona fue cercada por seguridad, decenas de personas observaban de lejos lo que ocurría allí. Los agentes del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) acudieron al sitio para recabar evidencias. Gaibor adelantó que la unidad accidentada no pasó la revisión técnica vehicular correspondiente al 2018 y 2019.



La gente del barrio permanecía muy asustada. “Escuchamos una fuerte explosión cuando el bus se chocó contra la vivienda. Luego los gritos de los pasajeros que pedían ayuda de forma desesperada” cuenta Lorena Merino.



“Un muchacho gritaba desesperadamente. Pedimos que los vehículos sean revisados adecuadamente, lo que ocurrió es terrible”, señala la moradora.



María Suntaxi viajaba en el bus accidentado y se bajó antes de que se impacte contra la casa. Ella alcanzó a escuchar que el chofer dijo en voz alta “no me cogen los frenos” y comenzó a bajar en alta velocidad por la calle Rincón de Buenos Aires. “Comenzó a zigzaguear y pensé que iba a volcarse, pero terminó estrellándose contra la casa”.



“Incluso se subió a un montículo de tierra, pero no alcanzó a frenar y se fue recto. En la unidad había más de 10 personas, incluso una mujer embarazada”, añadió.



El teniente Diego Tenelema, del SIAT, informó que el bus, al parecer, perdió los frenos. “Vamos a realizar una inspección mecánica con desmontaje de frenos”.