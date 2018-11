Partidos políticos vuelven a tener presencia en el CNE

LEA TAMBIÉN

Los tres partidos y movimientos más votados en las últimas elecciones: Alianza País (AP), Creo y el Partido Social Cristiano alcanzaron un puesto en el Consejo Nacional Electoral (CNE), para los próximos seis años (2018-2024).

Se trata de Esthela Acero (AP), Enrique Pita (Creo) y José Cabrera (PSC). Desde la aprobación de la Constitución del 2008, las organizaciones habían sido excluidas de las selecciones del CNE. Pero el Consejo de Participación Ciudadana y transitorio (Cpccs-t), basado en sus atribuciones extraordinarias, las volvió a incluir.



Ayer, 16 de noviembre del 2018, esa entidad dio a conocer los resultados del concurso. A los representantes de las tiendas políticas se añadieron dos de organizaciones sociales. Diana Atamaint, por la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas (Conaie), y Luis Verdesoto por varias instituciones, entre las que figuran la Junta Cívica de Guayaquil y la Fundación Esquel.



Se sumaron tres elementos para la ponderación final que determinó la selección. Primero, el número de méritos que cada uno cumple. Verdesoto, por ejemplo, cumplió con 13 de los 17 posibles. Pita tuvo cuatro. Cabrera cumplió con 10, Atamaint reunió 11 y Acero obtuvo nueve méritos.



El segundo elemento fueron las impugnaciones de la ciudadanía. De los cinco que resultaron ganadores del concurso, se presentaron reclamos contra las candidaturas de Verdesoto, Cabrera y Atamaint. Pero la Comisión que estuvo a cargo del proceso resolvió aceptar únicamente la de Verdesoto.



El reclamo se hacía a varios puntos. Robinson Ruiz criticó, por ejemplo, que en el registro de la Senescyt el candidato no tenía título académico de tercer nivel. En la audiencia pública en la que se sustanció ese recurso, Verdesoto presentó pruebas escritas de su título en ciencias humanas por la PUCE por lo que Pleno la rechazó.



Finalmente, el tercer componente para la selección fue la calificación a la exposición oral que los candidatos hicieron sobre diversos temas como propuestas de reformas electorales, fortalezas y debilidades de la gestión del CNE y política pública anticorrupción.



Apenas consumada la designación, el Cpccs-t notificó con los nombres de los nuevos consejeros a la Asamblea.



El Pleno de esa institución tiene que posesionarlos. Elizabeth Cabezas, presidenta del Legislativo, todavía no ha convocado a una sesión para tratar el tema, pero se espera que esto ocurra entre el lunes y el martes de la próxima semana.



Luego de la posesión, los nuevos consejeros deberán tener su primera reunión para elegir autoridades. El presidente y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral se escogerán, según el Código de la Democracia, con el voto de la mayoría (al menos tres) en la primera sesión.



Las primeras acciones del nuevo Consejo serán el miércoles 21 de noviembre. Ese día está previsto que se convoque a las elecciones seccionales para el 24 de marzo del 2019. Y se anunciará la lista de candidatos para la elección del Cpccs definitivo, que se realizará el mismo día. Lo deberá hacer el nuevo presidente de la entidad, en cadena nacional.



Los nuevos consejeros estarán en funciones hasta el 2024, por lo que además de las seccionales 2019 tendrá a su cargo las presidenciales del 2021 y las seccionales del 2023, así como procesos electorales que puedan sumarse como consultas populares y referendos.



Sin embargo, la normativa ordena una renovación parcial de los consejeros electorales en la mitad del período de seis años para el que fueron seleccionados. Es decir que en el 2021, el Consejo de Participación que esté en funciones en ese momento deberá realizar un concurso público para designar a tres consejeros de reemplazo.



Suplentes no se eligieron



Las impugnaciones ciudadanas a los candidatos y el requisito constitucional de paridad de género impidieron que las consejerías suplentes se nombraran ayer, 16 de noviembre.



El CNE se conforma por cinco consejeros titulares y cinco suplentes: 10 en total. Por lo que los puestos deben repartirse entre cinco mujeres y cinco hombres.



A la etapa de impugnación ciudadana llegaron 14 postulantes: cinco mujeres y nueve hombres, por lo que todas las postulantes debieron pasar ese proceso para que la designación se complete. Pero Camila Moreno y Cecilia Velasque fueron descalificadas.



Eso generó que solo tres sigan en competencia. Y tras la designación de Acero y Atamaint, solo Mérida Nájera (Concertación) quedó disponible para las suplencias y se necesitan tres mujeres.



Por esta razón, el Pleno del Cpccs-t decidió dejar pendiente esa selección e incluir a dos candidatas de la lista de 31 que al inicio del proceso habían sido admitidos por la Comisión Técnica Ciudadana.



Mónica Noriega, candidata de la Izquierda Democrática; María Bones, del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), y María Cristina Kronfle, por la Federación de Ecuatorianos con Discapacidad vuelven al proceso.



La ciudadanía tendrá que presentar impugnaciones a sus candidaturas y luego exponer temas electorales ante el Cpccs-t. Sus calificaciones se compararán con las de Nájera, que ya pasó esos procesos, y las mejores tres serán designadas consejeras suplentes.



A ellas se sumarán dos consejeros suplentes que saldrán de los candidatos: Lenín Duque (Fuerza Ecuador), Giorgi Gorozabel (U. San Gregorio), Andrés León (Suma), José Merino (U. Espíritu Santo), Ezequiel Morales (FUT) y Mauricio Torres (UNME).