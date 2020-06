Organizaciones políticas no están de acuerdo con que se implemente el voto telemático para las elecciones del 2021

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El pedido de que se aplacen las elecciones generales de 2021 debido al covid-19 fue casi unánime por parte de los 18 partidos y movimientos políticos que participaron ayer, 11 de junio del 2020, del primer consejo consultivo de organizaciones políticas.

La solicitud la presentaron ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), que decidió convocar a una nueva reunión conjunta con el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el próximo martes 16 de junio, antes de tomar una decisión.



El secretario ejecutivo de Alianza País (AP), Gustavo Baroja; Alfredo Serrano, representante del Partido Social Cristiano (PSC); Enrique Ayala Mora, del Partido Socialista, argumentaron que no se puede sostener el calendario que fue aprobado por el CNE el 12 de marzo pasado, cuatro días antes de que el Ejecutivo decretara la emergencia sanitaria por la pandemia.



Giovanni Atarihuana, de Unidad Popular, planteó que la primera vuelta de las elecciones sea el primer domingo de marzo y no el 7 de febrero del 2021, como estaba previsto. “Esta fecha está rebasada por la realidad”, apuntó.



Alfredo Serrano, del PSC, dijo que las únicas fechas que están “escritas en piedra” son el 14 y 24 de mayo para la posesión de la Asamblea y el Presidente de la República, en su orden.



Solo Marlon Santi, de Pachakutik, pidió mantener la fecha de los comicios.



Además, las organizaciones políticas señalaron que no están de acuerdo con que se implemente el voto telemático para las elecciones. Gilmar Gutiérrez, del Partido Sociedad Patriótica, dijo que también desconfían que la alternativa sea segmentar a los votantes para que acudan durante dos o tres días.



Gutiérrez y Larrea plantearon como alternativas que se amplíe la jornada de votación y mesas electorales, pero que se haga en un solo día.



Por su parte, Virgilio Hernández, del correísmo, demandó que todos los procesos de democracia interna, como la selección e inscripción de candidaturas, se hagan de manera telemática.



El presupuesto para las próximas elecciones aún no fue objeto de análisis del Consejo Consultivo. Tampoco las organizaciones llevaron a debate la posibilidad de renunciar al fondo de promoción electoral por la crisis.



La propuesta de eliminar “cualquier asignación a publicidad y promoción electoral o relacionada con el proceso” fue formulada por el presidente Lenín Moreno en la Ley de Apoyo Humanitario, que presentó el 16 de abril pasado.



Con el argumento de que esta disposición contravenía la Constitución, los partidos representados en la Asamblea la dejaron fuera del proyecto, por lo que el Ejecutivo no pudo insistir en el veto parcial que presentó a la norma, el martes.



La idea era que los candidatos a las distintas dignidades pudiesen exponer sus planes de trabajo a través de debates obligatorios en los medios

de comunicación.



La presidenta del CNE, Diana Atamaint, explicó que el fondo electoral consta en la Constitución como un derecho y, por eso, este organismo lo deberá incluir en el presupuesto para los comicios.



Sin embargo, dijo que el Ejecutivo puede disponer que no se entreguen esos fondos por el estado de excepción.



En contexto

​

Las reformas al Código de la Democracia, aprobadas a finales del 2019 por la Legislatura, establecieron que el calendario de los comicios generales se elabore de maneja conjunta entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso (TCE).



Fechas del cronograma vigente para las elecciones del 2021

​

19 de junio del 2020



El CNE dispuso para esa fecha el cierre del registro de organizaciones políticas que estarán habilitadas para presentar candidatos en las elecciones generales.



18 de septiembre de 2020



Ese día se iniciará oficialmente la inscripción de candidatos en las delegaciones provinciales del CNE. Previamente, se efectuarán elecciones primarias en los partidos.



7 de febrero del 2021



El Pleno del Consejo Nacional Electoral definió el primer domingo de febrero para la primera vuelta electoral. Se fijó esa fecha, para sustanciar reclamos ante el TCE.



11 de abril del 2021



De ser necesaria una segunda vuelta, se efectuará el segundo domingo de abril del 2021. Esto permitiría tramitar apelaciones y no retrasar la posesión de las autoridades.