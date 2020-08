Partidos políticos van a la caza de prospectos para la Vicepresidencia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Lograr acuerdos y definir los perfiles que integrarán las listas. Esa será la tónica en los cuatro últimos días del período de elecciones primarias, en donde las organizaciones elegirán a sus cuadros para los comicios generales del 2021.

Hoy se oficializará el binomio de Sociedad Patriótica, encabezado por el expresidente Lucio Gutiérrez. El guayaquileño David Norero será su compañero de fórmula.



Justicia Social, uno de los cuatro movimientos observados por Contraloría, también realizará hoy su Asamblea. Manuel Castilla, director de la organización, confirmó que designarán candidatos a todas las dignidades. La organización Ecuatoriano Unido planificó sus procesos internos entre hoy y el sábado, explicó su secretario, Julio Loaiza. Aún no hay definiciones.



El correísmo no quiere correr riesgos en las primarias de Centro Democrático, programadas para el sábado. Ayer se conoció que se inscribieron dos listas presidenciables a las primarias, ambas encabezadas por Andrés Arauz. En la primera nómina, su compañero de fórmula es Rafael Correa, quien pese a tener impedimentos legales pretende la Vicepresidencia. La segunda opción vicepresidencial es el expresentador de medios públicos, Carlos Rabascall.



Además, Correa también fue inscrito en la lista para asambleístas del exterior.



El martes, Correa reconoció que el reglamento de Democracia Interna, que regula las primarias, era un “obstáculo”, ya que está obligado a aceptar su precandidatura a la Vicepresidencia en la Dirección de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el norte de Quito.

Si aspira a la Asamblea en representación de los migrantes sí podría aceptar personalmente la postulación, ya que el trámite se realiza en los consulados en el exterior.



Sin embargo, en las primarias Correa puede ser elegido solo para una dignidad. El representante de cada movimiento deberá subir a un sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE) los datos de las precandidaturas. El software identificará que no existan registros duplicados.



Enrique Pita, vicepresidente del CNE, confirmó que 10 días después de las primarias, Rafael Correa deberá aceptar su designación de forma presencial. “No se le permitirá que acepte las dos candidaturas, deberá decidirse por una”.



Alianza País realizará su convención nacional el sábado. Se barajan cinco nombres para la Presidencia: José Serrano, Gustavo Baroja, Ximena Peña, Marco Troya y Manuel Ochoa. Se aplicaron encuestas para medir su aceptación. Para definir las candidaturas, hubo acercamientos con Lenín Moreno, actual presidente de AP.



Pachakutik, que también realizará sus primarias el sábado, mide perfiles para buscar la Vicepresidencia. Se baraja la opción de que sea mujer y de la Costa. El prefecto de Azuay, Yaku Pérez, es la carta del movimiento indígena para llegar a Carondelet.



Democracia Sí definirá el nombre que acompañará en la papeleta a su líder, Gustavo Larrea, quien fue designado unánimemente como su opción para la Presidencia. Concertación, que irá con César Montúfar, también definirá a su compañero de fórmula el sábado.



En la Izquierda Democrática el perfil con más opciones para buscar la Primera Magistratura es el científico Inty Gronneberg, según explicó el secretario Ejecutivo del movimiento naranja, Diego Almeida.



Avanza, en cambio, anunciará el domingo a Isidro Romero Carbo como su apuesta para la Primera Magistratura. El evento se realizará en Riobamba. Por ahora no se confirma quién sería su binomio.



Ruptura, movimiento al que pertenecen María Paula Romo, Juan S. Roldán y Norman Wray, todos integrantes del Gobierno, realizará sus primarias el domingo. Así lo confirmó Iván González, secretario Ejecutivo de la organización. Elegirán un presidenciable.



El domingo también se definirá la postura del Partido Social Cristiano (PSC), que deshoja cuatro nombres de legisladores y un exasambleísta para la papeleta presidencial.



Mientras tanto, el movimiento en las delegaciones provinciales es intenso, con la inscripción de los candidatos a asambleístas locales. El martes lo hizo Creo en Guayas y ayer el movimiento Tiempo de Cambio de Tungurahua.