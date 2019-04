Partidos apoyan cambiar el método D’Hondt

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) incluyeron a las organizaciones políticas en el debate para plantear reformas al Código de la Democracia.

Los consejeros Luis Verdesoto y Enrique Pita invitaron a los representantes de partidos y movimientos políticos que participaron en los comicios seccionales, para que aportaran criterios en torno a los cambios normativos.



En el CNE todavía no se ha definido cuál será la hoja de ruta para que la Asamblea Nacional tramite el proyecto. Tampoco se ha discutido la fecha en la que se presentará el documento, pues aún se recogen aportes. Así lo refirió el vicepresidente del organismo electoral, Enrique Pita.



“Si no aplicamos correctivos pueden existir complicaciones horrorosas en las elecciones presidenciales del 2021”, dijo.



Gustavo Larrea, director de Democracia Sí -una de las cinco fuerzas con mayor cantidad de escaños en los comicios de marzo- es partidario de que se eliminen los movimientos parroquiales y cantonales.



Aboga además por el cambio del método D’Hondt para asignar escaños. Y propone un mayor control al gasto electoral y al fondo partidario.



Geovanni Atarihuana, director de Unidad Popular, cree necesaria la conformación de un Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas, para dar seguimiento a la decisiones que adopte el CNE.



Estas propuestas forman parte del borrador de reformas que propone el consejero Luis Verdesoto. El documento incluye seis ejes centrales; por el momento no ha sido puesto a consideración del Pleno.

Verdesoto plantea adoptar el método Webster de asignación de escaños para asambleístas y concejales. El objetivo -dice- es lograr un “equilibrio entre gobernabilidad y representación, con la conformación de mayorías adecuadas”. Además, plantea eliminar las circunscripciones para elegir asambleístas.



Diana Atamaint, presidenta del CNE, cree que se deben definir líneas claras para las reformas. Respalda la sustitución del método D’Hondt y propone combatir la violencia política de género. El consejero José Cabrera considera necesario aplicar ajustes en la inscripción de candidatos.



La idea es que estas reformas se apliquen en las elecciones presidenciales y legislativas previstas para febrero del 2021.



¿Habrá voluntad política en la Asamblea para lograrlo?

Cecilia Velasque, de Pachakutik, señala que los legisladores de su movimiento respaldan la idea de eliminar las circunscripciones y suprimir el método D’Hondt.



Pero no todos apoyan esa postura. El exlegislador correísta y actual representante del movimiento Fuerza Compromiso Social, Virgilio Hernández, cree que con la división por circunscripciones los ciudadanos tienen una mayor proximidad con las autoridades que eligen. “No es cierto que solo favorece a los partidos más votados. El tema del método sale a flote para justificar los malos resultados”.



Marcelo Cevallos, representante de Alianza País, cree que se debería “analizar la realidad nacional” para definir la aplicación de los métodos de asignación de escaños en futuros procesos eleccionarios.

Henry Cucalón, asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), se excusó de asistir al debate. Esa tienda política fue una de las organizaciones que alcanzó la mayor cantidad de escaños en las seccionales, ya sea en solitario o con alianzas.



Cucalón señaló que esperará que llegue el proyecto de reformas a la Asamblea Nacional para debatir al respecto.



Wilfrido Rivera, representante de Creo, propuso fortalecer el sistema de partidos y considera indispensable “recobrar la credibilidad en las organizaciones políticas”.



Otro eje es la delimitación clara de las atribuciones del CNE y del Tribunal Contencioso Electoral, sobre todo en la aplicación de justicia.