El Partido de los Trabajadores se reúne para anunciar el posible sustituto de Lula en elecciones

El Partido de los Trabajadores (PT) tiene previsto reunirse este martes 11 de septiembre del 2018 y probablemente oficializará al exministro Fernando Haddad como sustituto del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción, en las elecciones del 7 octubre.

La ejecutiva nacional de la formación realizará este martes un encuentro en Curitiba, capital del estado de Paraná (sur), donde Lula se encuentra arrestado desde el pasado 7 de abril para cumplir una pena de 12 años por corrupción pasiva y lavado de dinero.



En esa ciudad Haddad podría asumir este martes el testigo del expresidente brasileño en la carrera electoral, después de que Lula fuera vetado para participar en los comicios en base a una ley que impide expresamente que candidatos condenados en segunda instancia, como es su caso, puedan postular a un cargo electivo.



Según el fallo del Tribunal Superior Electoral (TSE), si el Partido de los Trabajadores (PT) no inscribe un nuevo candidato hasta este martes, ya no podría participar con un abanderado propio en las elecciones que se celebrarán el próximo 7 de octubre.



Lula ha intentado revertir la decisión de la Corte electoral en los tribunales, pero los recursos han sido negados por diferentes instancias, lo que obliga a la formación a presentar a su nuevo aspirante si no se quiere quedar fuera.



La nueva candidatura del PT probablemente recaerá en manos del exministro de Educación y exalcalde de Sao Paulo Fernando Haddad, quien fue registrado inicialmente como compañero de fórmula de Lula en las elecciones.



El apoyo a este profesor universitario ha saltado cinco puntos porcentuales en las últimas semanas y llega al 9%, según el sondeo de la firma Datafolha divulgado la víspera y que revela un empate técnico en segundo lugar entre cuatro candidatos debido al margen de error de dos puntos porcentuales.



Las encuestas están lideradas por el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro (24%), hospitalizado después de ser apuñalado la semana pasada durante un mitin, seguido del laborista Ciro Gomes (13%), la ecologista Marina Silva (11%) y el socialdemócrata Geraldo Alckmin (10%).



A menos de un mes para los comicios más inciertos en las últimas décadas, Haddad confía en la transferencia de votos de su padrino político, quien antes de quedar fuera de la disputa electoral contaba con alrededor del 40% de la intención de voto.