Partido Aprista, del expresidente Alan García, retira candidata presidencial

Partido Aprista Peruano (PAP), del fallecido expresidente Alan García Pérez (1985-1990 y 2006-2011), decidió este viernes 15 de enero del 2021 retirar la candidatura presidencial de la exministra Nidia Vílchez para las próximas elecciones generales aparentemente sin la conformidad de la postulante.

La decisión fue tomada por el comité político del Partido Aprista después de que no prosperaran los recursos para que se le permitiese inscribir sus listas de candidatos al Congreso fuera del plazo permitido al argumentar problemas con el sistema informático.



Pese a que Vílchez participó en la reunión de ese comité, la exministra aprista aseguró que no estuvo de acuerdo con retirar su postulación.



"Nos duele profundamente lo que vive el partido", lamentó al diario El Comercio Vílchez, que es parte de un conflicto interno por el control de la formación tras el suicidio de Alan García, el líder durante el partido por más de tres décadas consecutivas.



La candidata aprista llegó incluso a reunirse el miércoles 13 de enero con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, para exponer la situación de su partido al considerar que su candidatura se ha visto perjudicada por sus propios compañeros de partido pero también por el Jurado Electoral.



De concretarse ante el Jurado Electoral la anulación de la candidatura presidencial, el Partido Aprista aún tendrá más difícil sobrevivir como organización política después de estas elecciones, donde los partidos deben lograr al menos el 5% de los votos a nivel nacional para no perder su inscripción.



La candidatura presidencial de Vílchez era una de las pocas listas que el Partido Aprista había conseguido inscribir a tiempo para las próximas elecciones, junto a las listas de candidatos para el Congreso de las circunscripciones de las regiones de Arequipa y Junín y la circunscripción de los peruanos en el extranjero.



Antes de esta polémica decisión, las encuestas publicadas hasta ahora no proyectaban que el Partido Aprista superase la barrera del 5% de los votos a nivel nacional, lo que implicaría la pérdida de su registro como partido y debería reunir unas 240 000 firmas para poder inscribirlo de nuevo y volver a participar en elecciones.



Ya en 2016, cuando Alan García aspiraba a un tercer mandato presidencial, el partido de la estrella sobrepasó a las justas la barrera del 5% de los votos, gracias a una alianza con el Partido Popular Cristiano (PPC).



Un vacío de poder



Durante el tiempo que García estuvo al frente del partido, la colectividad viró de la izquierda hacia el neoliberalismo y en los últimos años a la derecha más reaccionaria, representada por sus congresistas, quienes fueron frecuentes aliados del fujimorismo.



El fallecimiento del expresidente, que se suicidó en 2019 de un disparo en la cabeza antes de ser detenido por la Policía por el caso de corrupción Odebrecht, dejó muy tocado a uno de los partidos históricos de Latinoamérica y uno de los más antiguos de Perú al ser fundado por Víctor Raúl Haya De la Torre en 1924.



Para las próximas elecciones, a celebrarse el próximo 11 de abril, están convocados más de 25 millones de peruanos para elegir un presidente junto a dos vicepresidentes, 130 congresistas y cinco parlamentarios andinos.



A la Presidencia se presentaron 22 candidatos, de los que ya hay inscritos oficialmente trece, entre ellos el expresidente Ollanta Humala (2011-2016), la líder de la izquierda peruana Verónika Mendoza, el líder del centrista Partido Morado Julio Guzmán y la líder del partido fujimorista Fuerza Popular, Keiko Fujimori.