Partidarios de Trump deben comprometerse a no demandar en caso de contraer covid-19, en actos de campaña

Los partidarios deWashingtonque vayan a sus próximos mitines deben comprometerse a no demandar al equipo de campaña del presidente republicano si se infectan con el nuevo coronavirus.

El multimillonario neoyorquino anunció el miércoles 10 de junio del 2020 la reanudación de la actividad en su campaña electoral en busca de la reelección en las elecciones de noviembre con actos en cuatro estados (Oklahoma, Florida, Arizona y Carolina del Norte), a pesar de que la pandemia sigue haciendo estragos en el país.



En Florida, Arizona y Carolina del Norte, el número de contagios registrados incluso aumentó últimamente. El país entero sufrió la pérdida de 113 000 vidas a causa de la covid-19 y se registran más de dos millones de contagios.



Pero en el sitio web de la campaña de Trump, sus partidarios deben firmar un descargo de responsabilidad para registrarse en estos evento.



“Al presionar el botón de registro en la parte inferior, acepta que existe un riesgo de exposición a covid-19 en cada lugar público donde otras personas estén presentes. Al participar en esta reunión, usted y los invitados presentes asumirán todos los riesgos asociados con covid-19”, figura escrito en la página de la reunión que tendrá lugar en Oklahoma este viernes 19 de junio.



También se les pide que no culpen a un miembro o afiliado de la campaña de reelección del Presidente por un posible contagio.



No se menciona el uso de máscara en los eventos.



El anuncio de una reunión en Tulsa, Oklahoma, creó controversia en momentos en que el país transita un examen de conciencia sobre el racismo, tras la muerte de George Floyd.



Tulsa fue el escenario de una masacre racista en 1921 cuando una multitud de blancos mató a cientos de afroamericanos en un próspero distrito negro de la ciudad.



Además, la fecha elegida corresponde al “Día de la Libertad”, que celebra la abolición de la esclavitud en Texas el 19 de junio de 1865.



El demócrata Joe Biden aún no anunció la reanudación de sus actos de campaña.