Parte policial, audiencia de Leonidas Iza: Ministro da detalles de la detención

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, habló de la detención de Leonidas Iza. El presidente de la Conaie fue trasladado a Quito, pero luego lo llevaron a Cotopaxi. Foto: Carlos Noriega/ EL COMERCIO

Karina Sotalín (I)

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó este martes 14 de junio del 2022, que la detención de Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), es legal. Reconoció que la elaboración del parte policial demoró, pero defendió que fue entregado dentro de las 24 horas que dispone la Ley.

Carrillo dijo que Iza dirigía acciones por más de dos horas en una de las vías que permaneció cerrada en Cotopaxi, por lo que procedió la aprehensión. Al no existir centros de aseguramiento transitorio para la audiencia de calificación de flagrancia en esa provincia, Iza fue llevado a la Unidad de Flagrancia en Quito.

“Y desde ese momento, quienes realizaron la aprehensión se dedicaron a elaborar el parte policial de detención, con los sustentos necesarios. Es decir, evidenciando todo lo que estos días de la protesta ha visibilizado”, afirmó el funcionario del Gobierno de Guillermo Lasso.

Según consta en el parte, su entrega fue receptada por la Fiscalía Provincial de Cotopaxi este martes a las 10:26. “Inicialmente se quería entregar electrónicamente, pero nos pedían que fuera físicamente. Hubo que trasladar el parte, en las condiciones que están las carreteras. Sorteando obstáculos llegó el parte policial y está dentro de las 24 horas. Ahora le corresponde a la administración de justicia que proceda y califique la flagrancia”, sostuvo Carillo.

Estado de Iza

El Minsitro explicó que Iza está sometido a la administración de Justicia, dentro del plazo de las 24 horas, a la espera de que un Juez de calificación de flagrancia inicie la audiencia. Solicitó que para la diligencia no sea trasladado de forma presencial, sino virtual, para evitar que comunidades se movilicen a “agredir”. Sin embargo, ese pedido aún no fue atendido hasta el momento de las declaraciones, hechas a las 12:30 de este martes.

Mientras tanto, Iza se encuentra en Latacunga hasta que se dé la audiencia porque el delito y la flagrancia fue en Cotopaxi, ratificó.

Respecto al comunicado inicial de la Fiscalía General, sobre el procedimiento conocido a través de redes sociales, Carrillo señaló la “la Fiscalía tendrá sus razones” pero que la elaboración de un parte policial tiene sus complejidades. Además, que a Iza sí se le leyeron sus derechos antes de llevarle a Quito.

Reacción sobre radicalización

Carrillo dijo que ya conocen la estrategia de los que se movilizan, que será “paralizar, saquear, secuestrar, agredir y todos los daños que puedan generar a la sociedad”.

No obstante, no entró en detalles de lo que hará el Gobierno. “La estrategia nuestra no la vamos a revelar porque debe ser de carácter reservado”, aseguró.

Balance del monitoreo

La Policía Nacional registró hasta este medio día el cierre de vías en 87 lugares, principalmente en Chimborazo, Imbabura, Pichincha y Pastaza. En el marco de los operativos de control se dio la aprehensión del dirigente de la Conaie.

También se registró la retención de un Fiscal, que fue liberado posteriormente; la aprehensión de cuatro ciudadanos en el sector de San Miguel de El Común, que participaban en el cierre de vías; la retención y liberación de un servidor policial en el mismo sector; una amenaza de bomba en el Complejo Judicial Norte de Quito, por el que aún se efectúan procedimientos; en Latacunga la retención de un policía y afectación de su motocicleta por casi 600 comuneros de Pujilí.