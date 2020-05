¿Cómo ocurrió el accidente de tránsito que terminó con la vida de Christian Robalino?

LEA TAMBIÉN

El parte policial detalla paso a paso lo ocurrido antes, durante y después de la muerte de Christian Robalino en un accidente de tránsito ocurrido el sábado 23 de mayo del 2020 en Quito.

El documento de cinco páginas, en el que también constan tres fotografías del siniestro que provocó el deceso, detalla que minutos antes del accidente el vehículo investigado circulaba sin el salvoconducto y que por ello fue retenido.



El agente que levantó el parte relató lo siguiente: “En la vía Intervalles-calle Cuenca nos percatamos que un vehículo se estacionó a pocos metros de nuestro puesto de servicio, posterior a lo cual el vehículo continuó su transcurso por lo que se procedió a detener la marcha”.



Según el relato que consta en el parte, el auto estaba conducido por una mujer. “Al momento de solicitarle los documentos personales y del vehículo me entregó la licencia de conducir y la matrícula. Al solicitarle el salvoconducto no me presentó y se le indicó el procedimiento policial a seguir y que el vehículo iba a ser retenido y trasladado hasta los patios de Calderón (norte de Quito). Al escuchar el procedimiento a seguir empezó a proferir en mi contra y de mi familia varios agravios”.



El policía que firma el parte señaló que en ese momento llegó al sitio de los hechos una persona que se identificó como esposo de la conductora.



Según el documento, el hombre indicó a los uniformados ser familiar de un oficial de la Policía Nacional y que lo llamó a través del celular. “Luego me dijo que el señor oficial quiere hablar conmigo y (la persona que estaba al otro lado de la línea) se identificó como el coronel Aníbal Bustos, que trabaja en el Cuartel Policial que se encuentra en el Puente 8. Me dijo que voy a ser tomado en cuenta por el procedimiento que realizaba en ese momento”.



Este Diario habló con el Comando de la Policía y allí se confirmó que en las filas policiales no existe un coronel con ese nombre y apellido.



El agente indicó que pese a la advertencia del supuesto coronel siguió con su trabajo y que en ese momento el esposo de la conductora se subió al vehículo, lo encendió y se retiró con dirección al Tingo.



“De manera inmediata se realizó un recorrido por la vía Intervalles para tratar de localizar al vehículo. Al llegar al sector del puente rojo, a unos 300 metros aproximadamente de la vía al Tingo-ingreso al barrio San Antonio, se pudo observar que se había suscitado un accidente de tránsito entre dos vehículos. Observé a una persona que en precipitada carrera salía del vehículo blanco; vestía camisa blanca y pantalón jean, por lo que inmediatamente procedí a bajarme del patrullero y a seguir al ciudadano, dándole alcance unos 100 metros más arriba del lugar del accidente y se procedió a su inmediata aprehensión”, dijo el uniformado en el parte.



Luego indicó: “En el transcurso del procedimiento se acercaron varios conocidos del fallecido. Se tomó contacto con Damián Alfonso Robalino Arellano, quien se identificó como primo (de la víctima). Se le entregó un celular, una credencial de identificación, una cédula de identidad, una billetera”.

Además, indicó que el otro conductor fue atendido por los especialistas y quedó oficialmente detenido. “Debo manifestar que el hoy aprehendido es el conductor del vehículo que minutos antes procedió a realizar una maniobra evasiva (…) el vehículo involucrado en el accidente corresponde a las mismas características del que iba a ser ingresado por no haber obtenido el respectivo salvoconducto para su circulación”.