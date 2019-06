Las parroquias de Vizcaya y El Triunfo aislados por las fuertes lluvias, en Tungurahua

LEA TAMBIÉN

Las poblaciones de Vizcaya, en el cantón Baños de Agua Santa, y El Triunfo, en Patate, en la provincia de Tungurahua, están aisladas este lunes 24 de junio del 2019. Las vías que comunican a estos centros poblados se encuentran destruidas por las fuertes lluvias registradas en los últimos cinco días. Eso provocó que algunos tramos de las carreteras desaparecieran e impidan el ingreso con alimentos y agua.

Al menos 3 000 familias dedicadas a la agricultura esperan en las próximas horas el ingreso de un grupo de militares con víveres. Ellos abrirán una trocha hasta llegar a estos centros poblados. Además, que el clima mejore para que un helicóptero de las Fuerzas Armadas ingrese a la zona con vituallas.



“Esperamos que las condiciones del tiempo cambien para entrar, el helicóptero está listo para transportar la ayuda a las familias de El Triunfo y Vizcaya”, dijo José Romero, gobernador y Presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Provincial de Tungurahua, durante el Gabinete Sectorial reunido este lunes en el auditorio de la Gobernación.



También el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (Sngre) levantará los informes de Evaluación Inicial de Necesidades (Evin) en las dos poblaciones afectadas.



Diana Loroña, coordinadora Zonal de la Secretaría Nacional de Riesgos, explicó que el informe Evin busca conocer la totalidad de familias afectadas, para la entregue kits de Asistencia Humanitaria como alimentos y agua. “Los equipos están abriéndose trochas, debido a que por las condiciones climatológicas ha sido imposible ingresar por vía área para efectuar una valoración de daños”.



Los grupos están integrados por los delegados de las Fuerzas Armadas, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, la Cruz Roja y de los municipios de Patate y Baños de Agua Santa.



Uno de los afectados es Hugo Ortiz, morador de El Triunfo. Explicó que desde el jueves 20 de junio no puede ingresar con sus dos hijas a la parroquia. Un tramo de la vía se desplomó y la maquinaria del Municipio y del Consejo Provincial no pueden trabajar por los constantes deslaves en la zona.



Según él, las fuertes precipitaciones también afectaron el sistema de abastecimiento de agua potable. Al momento no disponen de este servicio y requieren de alimentos que comenzaron a escasear.



Lamentó porque los agricultores no pueden comercializar los 1 500 litros de leche que producen a diario. Además, la producción de mora, tomate y babaco fue afectada. “Cada semana salen al mercado más de seis camiones llenos con mora, tomate y babaco, es una pérdida grande”, indicó Ortiz.



El alcalde de Patate, Bolívar Punguil, manifestó que pese a los intentos por rehabilitar la vía, es imposible ingresar a la zona por los constantes deslaves. “Realizamos un recorrido hasta el Río San Pablo donde se destruyó alrededor de 300 metros de la carretera. En la vía a Leitillo se fue un puente por eso tratamos de abrir un camino alterna pero no es posible ingresar a El Triunfo”.



Contó que al menos 4 000 habitantes están aislados porque está cerrado la vía Baños-El Triunfo y Patate-La Tranquilla-Leito-El Triunfo. En todo el tramo hay más de 20 derrumbos. “Decidimos no ingresar con el personal y la maquinaria para evitar posibles accidentes”.