En tres parroquias de Otavalo, en Imbabura, salieron a bailar el Inti Raymi

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En la zona rural de Otavalo, en la provincia de Imbabura, en el norte de Ecuador, grupos de personas salieron en las noches a bailar el Inti Raymi (Fiesta del Sol), a pesar de que el cantón se encuentra en semáforo rojo.

Según Pablo Yacelga, jefe de Policía en la localidad, los puntos más críticos se han registrado en las parroquias Miguel Egas Cabezas, San Pablo y El Jordán. De acuerdo con el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal, en estos tres sectores se ha confirmado la mayoría de los 173 casos de personas contagiadas de covid-19.



Varias de estas reuniones quedaron grabadas en videos que circulan por las redes sociales. Ahí se observa a personas danzando juntas y consumiendo licor. La mayoría no utiliza mascarilla.



El oficial señaló que el miércoles 24 de junio del 2020 se notificó a 82 personas, por no cumplir el toque de queda de 18:00 a 05:00. Días antes el número de infractores oscilaba entre 10 y 15 ciudadanos.



La Jefatura Política y la Policía Nacional efectuaron días antes reuniones en diferentes parcialidades indígenas, para pedirles a los campesinos que suspendan esta celebración del calendario andino. Sin embargo, Yacelga asegura que no todos acogieron el pedido.



Por eso, el jefe policial propuso en la última cita del COE cantonal, del jueves 25 de julio del 2020, que se analice profundamente el cambio de semáforo de rojo a amarillo. Sugiere que se lo haga luego de que pase la celebración Católica de San Pedro y San Pablo, prevista para el 29 de julio próximo, que igualmente tiene amplia acogida en las comunas kichwas.



Las autoridades sanitarias de Imbabura están preocupadas por la participación masiva de las personas en la festividad tradicional. Sisa Lema, directora del Distrito 10D02, que abarca a los cantones Otavalo y Antonio Ante, señala que en los últimos 19 días se han contabilizado 109 casos de personas infectadas con la nueva cepa de coronavirus.

El gobernador de Imbabura, Álvaro Castillo, también manifestó su malestar por estos actos masivos, que son un foco de contagio. Aseguró que se están realizando investigaciones para ubicar y sancionar a los responsables.