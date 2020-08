Parques y senderos están habilitados para los quiteños durante el fin de semana y el feriado

LEA TAMBIÉN

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) aprobó una serie de medidas que flexibilizan las restricciones de circulación en Quito. El objetivo es dinamizar la economía durante el feriado por la conmemoración del Primer Grito de la Independencia, que comienza este viernes 7 de agosto del 2020 y se extiende hasta el lunes 10.

Sin embargo, antes de planificar alguna actividad dentro de la capital debe conocer qué puede realizar.



Parques



Si desea salir a caminar, correr, practicar senderismo o ciclismo de montaña debe conocer que únicamente 15 parques están habilitados por el COE. Estos operarán al 30% de su aforo.



1. El Arbolito



2. Bicentenario



3. Cuscungo



4. Chilibulo



5. De La Mujer



6. El Chaquiñán



7. El Ejido



8. Guanguiltagua



9. Itchimbía



10. La Alameda



11. La Armenia



12. La Carolina



13. Las Cuadras



14. Metro Sur



15. Quitumbe, ex Fundeporte



La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), que se encarga del control en los parques, también dispuso otras condiciones. Por ejemplo, los espacios verdes están habilitados únicamente para actividades individuales, no colectivas o de contacto. Existen zonas restringidas como las áreas infantiles, de gimnasia y crossfit; así como las canchas de fútbol, básquet y vóley. El uso de las mascarillas dentro de los parques es obligatorio y, los funcionarios municipales solicitarán el distanciamiento de dos metros de persona a persona.



Además, se recomienda la hidratación permanente y el uso de gel antibacterial o alcohol-gel para desinfectarse. Los guardaparques acompañados de la Policía Nacional y de los Agentes de Control realizan verificaciones periódicas para ver si la ciudadanía cumple con los protocolos de bioseguridad establecidos.



Otras actividades permitidas



- Se puede circular con todas las placas.



- El ciclopaseo está habilitado.



- Las terminales terrestres están operativas, pero recuerde que en Quito el transporte interprovincial está suspendido. No obstante, puede movilizarse en transporte público a otras parroquias.



- El Ministerio de Turismo ha permitido actividades en el Parque Nacional Cayambe-Coca, a 100 kilómetros de Quito. Otros sitios habilitados son la laguna Puruhanta, el complejo de Humedales Ñucanchi Turupamba (Papallacta) y la Reserva Geobotánica Pululahua. Estarán abiertos de 08:00 y las 13:00.



Actividades no permitidas



En Quito no están habilitadas las piscinas ni bares, discotecas, clubes nocturnos y durante este fin de semana también rige la medida de prohibición de la venta de licor.



El toque de queda para viernes, sábado, domingo y lunes se mantiene de 19:00 a 05:00.