Parques metropolitanos en Quito reabren desde las 06:00 hasta las 17:00 desde este 10 de abril

La red de parques metropolitanos reabre sus puertas al público este sábado 10 de abril del 2021. Estos espacios están administrados por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).

Los usuarios podrán ingresar, desde las 06:00 hasta las 17:00, a los parques: La Carolina, El Ejido, La Alameda, La Armenia, Cuscungo, Metropolitano Sur, Guanguiltagua, Chilibulo, Equinoccial, Las Cuadras, El Chaquiñán -Algarrobos, Carollo (ex Fundeporte), El Arbolito, El Itchimbía y El Bicentenario.



En todos se controlará las medidas de bioseguridad; es decir, uso adecuado de la mascarilla que proteja nariz y boca, distancia de dos metros con otras personas, aforo del 30% de la capacidad de cada parque y evitar las aglomeraciones.



Los usuarios podrán disfrutar de las actividades que no sean grupales, de allí que tendrán restricción las áreas de parrilla, gimnasia, crossfit, juegos infantiles, canchas de fútbol, básquet y vóley.



Sí estarán disponibles las áreas para senderismo, ciclovías, pistas atléticas, canchas de tenis (previa reserva en la administración de los parques) y áreas de contemplación.



La Epmmop recordó a los usuarios que en los espacios verdes no debe escupir, debe recoger los desechos de sus animales de compañía y colocar la basura en los tachos destinados para este fin.

Para resguardar la salud de todos, los guardaparques de la Epmmop, la Agencia Metropolitana de Control (AMC), el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano y la Policía Nacional realizarán operativos conjuntos en todos los parques.