Parques y malecones municipales seguirán cerrados en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los parques y malecones municipales de Guayaquil permanecerán cerrados. La alcaldesa Cynthia Viteri afirmó que si bien las nuevas disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional son de “aplicación inmediata”, los espacios de recreación no se abrirán en el cantón para salvaguardar la salud de los ciudadanos.

“Aquí siguen cerrados. Para que quede claro: parques, malecones, discotecas, bares, juegos de niños, juegos mecánicos, centros de tolerancia, todo esto sigue cerrado aún en semáforo amarillo”, dijo en una entrevista con Teleamazonas.



El martes 30 de junio del 2020 el COE nacional dispuso el inicio de actividades en parques nacionales. La medida permite el ingreso de visitantes, solo al 30% de capacidad.



Viteri destacó que mantiene conversaciones continuas con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien dirige el COE nacional, para abordar este tipo de temas. La alcaldesa indicó que hicieron conocer al comité que aún no es conveniente la apertura de espacios de concentración, ya que la medida puede genera conductas más relajadas entre la ciudadanía.



“Si no hay distanciamiento, la ciudadanía se puede volver a contagiar. Si se vuelven a contagiar, la ciudad tomará la medida de volver al semáforo rojo. O nos cuidamos cada uno o volvemos a medidas restrictivas”, dijo Viteri.



La ciudad está en semáforo amarillo desde el pasado 20 de mayo. El COE cantonal anunció en esta semana una nueva estrategia dentro de esta etapa, que implica la sectorización del cantón para prevenir posibles rebrotes de covid-19.



No obstante, el Parque Samanes, administrado por Inmobiliar, abrió sus puertas este miércoles. Algunas personas llegaron temprano para trotar alrededor del área, ubicada al norte de la ciudad; las canchas no podrán ser utilizadas. El horario de apertura es de 06:00 a 10:00 y de 18:00 a 21:00, de lunes a sábado.



Las nuevas disposiciones del COE también establecen que, en las ciudades con semáforo amarillo, el toque de queda sea de 23:00 a 05:00, excepto para Quito. Viteri aseguró que la ampliación “está bien” y destacó que la autorización para que los vehículos circulen con placas alternadas los domingos aportará a “reavivar los negocios”.



El COE resolvió que las reuniones sociales o ejecutivas están autorizadas, pero deben cumplir ciertos requisitos como no superar los 25 participantes. Las personas que asistan deben respetar el distanciamiento social de dos metros, no utilizar sistemas de ventilación y cumplir con medidas de bioseguridad.

En este caso, Viteri explicó que se pedirá apoyo de la comunidad para la vigilancia en cada barrio. Esto por medio de denuncias, utilizando la aplicación SoSafe.