Personas hacen ejercicio y no utilizan la mascarilla en los parques de Quito

El irrespeto a las normas de bioseguridad se vive a diario en los parques de Quito pese a que los contagios de covid-19 se incrementan de forma alarmante. A las 07:00 de hoy, martes 13 de abril del 2021, decenas de personas no utilizaban protección facial mientras se ejercitaban en el Metropolitano Guangüiltagua, norte de la ciudad.

Dos hombres se pusieron el tapabocas debajo de la quijada cuando trotaban por la subida principal que conduce al parque. Lo mismo hicieron dos mujeres mientras paseaban con sus mascotas en uno de los parqueaderos. Tampoco cumplían con los distanciamientos.



José Tipantasi salió a caminar desde las 07:00. Aseguró que siempre se saca la mascarilla cuando se encuentra lejos de las aglomeraciones de gente. “Los fines de semana hay más gente que de lunes a viernes. Tengo que ser precavido en estos momentos difíciles por la pandemia”.



De igual forma, decenas de personas salen todas las mañanas al parque ecológico Santa Ana, ubicado en la Villa Flora, sur del Distrito Metropolitano, para practicar toda clase de deportes y la mayoría no utiliza tapabocas.



La mañana de ayer, en el lado suroriental, más de 20 ciudadanos practicaban bailoterapia y no se cubrían el rostro. Al mismo tiempo, hombres y mujeres paseaban a sus mascotas y se colocaban la mascarilla forma inadecuada.



Otros deportistas corrían por la pista atlética y escupían sobre el piso sin observar que había gente que trotaba allí. Algunos consumían alimentos en los puestos montados al aire libre y no cumplían los distanciamientos.



Los moradores pidieron al Municipio que se realicen más operativos durante las mañanas para vigilar el uso de mascarillas y controlar las aglomeraciones en el parque.



El mismo panorama se vive en La Carolina, norte de la capital. Quienes trotan sobre la pista incumplen las medidas de bioseguridad.



Óscar Mina, entrenador de la Federación Ecuatoriana de Deportes Para Personas con Discapacidad, acude todos los días al parque con atletas paralímpicos. Cuenta que la gente irrespeta las normas de bioseguridad con recurrencia. “A veces, cuando salen a hacer ejercicios, no respeta los distanciamientos”.



Antes de las 07:00, los senderos y pistas atléticas del parque La Carolina son ocupados por cientos de deportistas. La mayoría se saca la protección.



La Ordenanza Metropolitana 010 exige el uso de mascarilla para toda persona que realice actividad al aire libre. El ciudadano debe proteger su nariz y boca de la exposición al ambiente de forma permanente.



De esa manera, se reduce el riesgo de contagio de coronavirus. La disposición no solo se aplica para quien transite a pie en la capital, sino para los conductores y pasajeros que circulen en vehículos o motocicletas.