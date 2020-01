El uso de parqueaderos tiene nuevas regulaciones en Quito

Diego Bravo C. Redactor (I)

Los usuarios que utilizan los estacionamientos de los parques La Carolina, Bicentenario, Carollo (ex Fundeporte), Cumandá y la Esquina de Cumbayá se acostumbran poco a poco a las nuevas tarifas que aplicó la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).

Anteriormente, en los fines de semana y feriados se cobraba USD 0,50 sin límite de tiempo. Ahora se cancela la misma cantidad por la hora o fracción. El sistema funciona igual de lunes a viernes. El objetivo -según la institución municipal- es optimizar recursos y mejorar el servicio a los usuarios.



La red de estacionamientos cuenta con 2 017 plazas divididas en los parques de La Carolina (8 bahías), Bicentenario (3), ex Fundeporte (2), Cumandá y la Esquina de Cumbayá. Continuarán con la atención, en horario normal, de lunes a domingo, de 06:00 a 22:00, excepto en el parque Carollo que es de 06:00 a 18:00.



Este Diario realizó un recorrido la mañana de este viernes 10 de enero del 2020 en La Carolina. Quienes ocupan los servicios señalan que estos deben ser potenciados. “Solo pagamos para que el carro permanezca en el estacionamiento, pero no hay seguridad ni otros cuidados”, dice el conductor Luis Castro.



Recuerda que en la zona hay mucha delincuencia. “Me han robado los espejos, las plumas. Incluso un joven fue asaltado; esto demuestra que se debe mejorar”.



Helyette Andrade señala que existen varias falencias que se pueden solventar. Una es que los taxis con turistas deben acceder a los parqueaderos sin pagar y luego salir de forma inmediata. “A los visitantes les toca quedarse en las aceras y caminar hasta los lugares de esparcimiento (como el Jardín Japonés), eso es muy descortés”.



Las personas que acuden al Bicentenario piden que se pinte la señalética sobre la calzada. “No estoy de acuerdo con pagar USD 0,50 cada hora. Necesitamos más guardias y espacios para motos”, indica el motociclista Kevin Villacís.



Al sur, las plazas para los autos en el parque Carollo son nuevas. También los letreros indicativos, pero los usuarios consideran excesivo pagar USD 0,50 por hora o fracción. “Si alguien nos roba, nadie se responsabiliza por lo que nos arrebatan de los carros”, señala Vinicio González. En el 2019, los estacionamientos municipales de los parques recibieron a 1,1 millones de carros; 76 443 personas con discapacidad y adultos mayores fueron exonerados del pago.



Controles de la zona azul



La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la Epmmop anunciaron controles para quienes hagan mal uso del Sistema de estacionamiento rotativo tarifado (Sert), conocido como zona azul. La inspección se hará a través de una nueva aplicación que registrará las infracciones.



Según Rómel Tapia, gerente de Terminales y Estacionamientos, cada día un promedio de 35 000 usuarios ocupan las 8 883 plazas de la zona azul. De esa cantidad, 350 lo emplean de forma incorrecta: un 60% no paga lo que corresponde como tarifa (USD 0,40 la hora o fracción) y un 40% se excede del tiempo permitido. Según un estudio del 2017, el Municipio pierde en promedio más de USD 2 millones al año por los usuarios que utilizan de forma inapropiada el servicio.



Con el aplicativo el agente fiscalizador y de tránsito ingresará la placa del vehículo infractor, verificará los detalles del mismo, anexará fotografías e información de la contravención. Una vez comprobada la falta se pegará un adhesivo en el vehículo. “Con estos controles, la AMT busca garantizar la rotación de vehículos en las zonas azules para que más gente pueda encontrar un espacio para parquear su automóvil”, dice Tapia. También se busca ampliar el servicio a los fines de semana.



En estas primeras dos semanas, los operativos serán preventivos. Luego de ese tiempo la multa será de USD 20, que corresponde al 5% de un salario mínimo vital (USD 400).



Juan Manuel Aguirre, director de la AMT, indica que se desplegará a 20 agentes. “Empezamos con programas preventivos para que la ciudadanía conozca y no tenga sorpresas en cuanto a los castigos”.



Los operativos se harán en otros puntos de la avenida De los Shyris, así como en La Mariscal y Cumbayá. Luego se efectuarán en Santa Clara, La Carolina, Rumipamba, La Pradera y Cumbayá. El Cabildo tiene un plan para ampliar la zona azul a 18 000 plazas.