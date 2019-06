El Parque Metropolitano Equinoccial se volverá una zona acuática

LEA TAMBIÉN

El Parque Metropolitano Equinoccial que hoy luce descuidado y abandonado, se volverá un parque acuático. Así lo informó el alcalde de Quito, Jorge Yunda, la mañana de este jueves 20 de junio del 2019.

El burgomaestre, acompañado de Pablo Celi, contralor general del Estado, y otras autoridades, recorrieron las 17 hectáreas ubicadas en Pomasqui, al extremo norte de la capital. Visitaron el área de parqueaderos, las canchas, la piscina, la laguna, constataron los daños y el descuido, y finalmente se reunieron a puerta cerrada en el Centro de Capacitación de la Contraloría.



Luego ofrecieron una rueda de prensa en la que Celi comentó que previamente tuvieron ya reuniones con Yunda en busca de una solución definitiva a ese espacio verde.



El bien público debió haberse transferido al Municipio en el 2012, pero ese trámite nunca se finiquitó. La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) está a cargo del sitio desde agosto del 2013, tras la firma de un convenio entre la Contraloría, el Municipio de Quito e Inmobiliar. En el acuerdo se indicó de forma expresa la ocupación y uso gratuito del lote al Distrito Metropolitano. Y contempló que las aulas para talleres se mantuvieran bajo la administración de la Contraloría.

Jorge Yunda señaló que en esas instalaciones construirá un parque acuático que formará parte de un corredor turístico ubicado en la Mitad del Mundo. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO



Este jueves, la Contraloría ratificó la decisión de traspasar el área verde que bordea el complejo al Municipio por lo que se crearon dos equipos (uno técnico y uno legal) para afinar los por menores y dar una solución efectiva.



La Contraloría seguirá a cargo del área del Centro de Capacitación y del archivo pasivo de la entidad. Sin embargo, Celi vio con buenos ojos una propuesta del Cabildo: la de recibir por parte del Municipio un espacio en otro lugar de la ciudad en el que puedan realizar las capacitaciones y entregar la infraestructura completa del parque a la ciudad.



Jorge Yunda explicó que el parque acuático formará parte de un corredor turístico ubicado en la Mitad del Mundo. Dijo que desde su campaña, apostó por impulsar el turismo en la capital. La Mitad del Mundo es el lugar más visitado por las personas que llegan a Quito, con más de 1,2 millones de turistas, pero según Yunda, no tiene suficientes atractivos.



Como parte del corredor también se habilitará un Museo del Sol en la edificación de la Unasur, y el estadio que propuso como parte de su campaña. Contará con una cancha deportiva cuyo lado norte estará en el hemisferio norte y el arco sur, en el hemisferio sur, lo que lo hará único en el mundo. El corredor funcionará sobre 35 hectáreas ubicadas en el noroccidente.



Yunda indicó que en 15 días los equipos técnicos darán los lineamientos para empezar a dar cuerpo al parque acuático. Espera que en 30 días el Cabildo pueda entregar una casa patrimonial en el Centro a la Contraloría para que funcione allí el centro de capacitación, y finalmente, en un plazo de 18 meses, el parque acuático podría entregarse. El parque tendrá pilas de agua con tecnología de punta, túneles y escarcha de agua que proyectará la historia de los Quitus con música y tradiciones de la parroquia rural.



No precisó cuál sería el costo del parque, pero advirtió que no será elevado ya que el lugar cuenta con todo lo necesario para poder operar.



Es probable, dijo, que una vez que el parque se abra, se aplique un modelo de gestión de autosustentabilidad, es decir, las personas deberán cancelar un valor simbólico para poder utilizarlo.