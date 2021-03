En el Parque Inglés de Quito hubo cientos de ciudadanos que no respetaron medidas ante el covid-19

Más de 500 personas fueron retiradas de tres canchas del Parque Inglés, ubicado en el sector de San Carlos, norte de Quito, en medio de un operativo interinstitucional en el que participaron la Policía Nacional y entes municipales.

Pasado el mediodía de este sábado 20 de marzo del 2021, deportistas y espectadores ocuparon las canchas de fútbol y vóley, sin el debido distanciamiento y no todos usaban la mascarilla. Algunos la llevaban puesta en el mentón, sin cubrir su nariz y boca.



En el graderío de las canchas permanecían personas que no se ubicaban con los dos metros de distancia necesarios para reducir el riesgo de contagio de covid-19.



Por esa razón, los miembros de la Policía entraron a las canchas en las que se llevaban a cabo los partidos de vóley y fútbol y pidieron a la gente que se retire del lugar, suspendiendo así las actividades deportivas del parque. Las redes fueron retiradas y los jugadores y espectadores abandonaron el parque.



Buscan evitar que los ciudadanos se sigan contagiando con el coronavirus, dijo el jefe de la gestión operativa del distrito de Policía Eugenio Espejo, Esteban Meléndez, quien estuvo a cargo del operativo.



“Las casas de salud están al límite y no es prudente que se sigan dando estas aglomeraciones. Están irrespetando totalmente el distanciamiento social. Muchas personas están sin mascarilla”.



Estos ciudadanos fueron abordados por la Agencia Metropolitana de Control, ente que participó del operativo con 11 agentes, quienes exhortaron a más de 15 ciudadanos a cumplir con la normativa establecida para contener la propagación del covid-19.



El jefe de la Policía señaló que van a continuar con este tipo de operativos en todos los parques de la ciudad “hasta que la gente entienda que esta pandemia cambió el mundo, cambió la forma de actuar de las personas y tiene que generar consciencia y responsabilidad”.



En la cancha de tenis les dejaron continuar con sus actividades. “Solo son dos personas y están a un espacio de más de 25 metros, usando su mascarilla y en los graderíos no hay público”, dijo Meléndez.



“En parte nosotros tenemos la culpa”, opinó Luis Salcedo, morador del sector, quien contó que el mismo escenario se vive todos los fines de semana en ese parque del norte de la ciudad. El ciudadano señala que si sus vecinos cumplieran con las medidas deberían poder practicar estos deportes. “La gente viene a divertirse, a hacer deporte. Porque eso nos recomiendan los doctores”.



A Eduardo Hurtado, quien vende helados en el parque Inglés, le preocupa que por el incumplimiento de normas personas como él no accedan a su único sustento. El comerciante asegura que cuenta con su permiso y que siempre ayuda a vigilar que los vecinos usen adecuadamente la mascarilla y mantengan el distanciamiento. “Siempre hay algunos malcriados que se sacan, pero nosotros necesitamos trabajar”.



En otras zonas del parque, los funcionarios de la AMC vigilaron que los juegos infantiles funcionen con las debidas precauciones y permisos. El propietario de un inflable instalado en una de las áreas verdes mostró su permiso de funcionamiento y explicó a las autoridades que solo pueden subir cinco niños con sus respectivas mascarillas.



Otros dos juegos fueron desarmados, con ayuda de la Policía. Para los saltarines no contaban con permisos.



Este es uno de los 15 parques administrados por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop). Estos están abiertos al público de 06:00 a 17:00, con un aforo máximo del 30%, informó el ente.



La Epmmop recuerda a la ciudadanía que existen áreas que se encuentran restringidas como las de gimnasia, crossfit, juegos infantiles, canchas de fútbol, básquet y vóley, ya que no permiten mantener el distanciamiento social necesario.



Los usuarios, dijo la Empresa, pueden disfrutar de áreas para senderismo, ciclovías, pistas atléticas, canchas de tenis (previa reserva en la administración de los parques) y áreas de contemplación.



Sin embargo, en el parque La Carolina se usan los juegos infantiles que se cerraron al inicio de la pandemia. Durante la mañana de este sábado, por ejemplo, los juegos mecánicos se mantuvieron encendidos junto a la pista de patinaje.



De igual forma, los juegos infantiles que dan a la avenida Amazonas estuvieron ocupados por niños acompañados de sus padres.



“Los niños se aburren mucho en la casa y uno tiene que sacarlos, con todas las medidas pero hay que sacarlos. No es fácil tenerlos todo el tiempo en clases virtuales en la casa y el fin de semana también”, dijo Ana Margarita S., quien llevó a un nieta de 5 años.



Cuenta que lo hace todas las semanas durante una hora para que la niña corra por los espacios verdes y tome sol y aire fresco. “Siempre vigilo que no se quite la mascarilla y le pongo alcohol en sus manos”.



De acuerdo con las disposiciones emitidas por el COE Metropolitano, la Epmmop señaló que es responsabilidad de los visitantes cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas: uso adecuado de la mascarilla que proteja nariz y boca y circular o ubicarse a una distancia de al menos dos metros de otras personas.



Las autoridades también piden a la ciudadanía que no se escupa en los espacios verdes y recuerda la obligación de recoger los desechos de animales de compañía y colocar la basura en los tachos destinados para este fin.



Para evitar contagios de covid-19 los guardaparques de la Epmmop, la Agencia Metropolitana de Control (AMC), el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano y la Policía Nacional realizan operativos conjuntos en todos los parques.