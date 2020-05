Parque Cumandá ofrece actividades recreativas por Internet

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Cumandá Parque Urbano tiene una agenda para ‘Recrearte en Casa’. En el cronograma hay actividades deportivas, sociales, artísticas y culturales. La comunidad puede conectarse mediante Facebook-Live, Instagram-Live en @quitocumanda y la plataforma Zoom.

Este martes 5 de mayo del 2020, las clases virtuales de defensa personal para mujeres serán desde las 08:00 a 09:00. A las 10:00, en cambio, será el turno de la actividad física para los adultos mayores.



Las propuestas para aquellos que gustan del KPop no faltan. De 17:00 a 18:00 habrá una transmisión para conocer detalles. Para trabajar en familia, en cambio, se dará un laboratorio creativo de plastilina casera con materiales que se tenga a la mano. Quienes se animen, este curso será de 18:00 a 19:00.



Otra opción será ‘nuestra bicicleta y el medio ambiente’, una entrevista con el triatleta máster Mario Méndez, de 19:00 a 20:00.



La ciudadanía puede ubicar todas las actividades en la página web Quito Cultura. Además, en el canal de YouTube del Parque Urbano Cumandá se puede encontrar videos instructivos.



Para este miércoles 6 de mayo se contempla una actividad para responder algunas preguntas: ¿Por qué me cuesta a veces tener una mente más blanda? ¿Qué es lo que me está faltando? La cita es de 08:00 a 09:00.



Otra alternativa será el deporte para los pequeños de la casa, para aprender a seguir reglas y a crear hábitos: ‘Guaguas Activos’, a las 10:00. Se suma ‘Aprendo Jugando’ y se trata de actividades para todos los miembros de la familia, con el objetivo de activar las capacidades neuro-musculares con juegos, a las 15:00.