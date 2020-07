¿El Parque Nacional Cotopaxi será dirigido desde Esmeraldas y la Reserva Los Illinizas desde Guayas?

LEA TAMBIÉN

En Cotopaxi hay descontento por una decisión del Ministerio del Ambiente y Agua. Las autoridades rechazan el Acuerdo Ministerial MAAE-2020-011 que dispone que la coordinación administrativa del Parque Nacional Cotopaxi, del Área Recreacional Boliche, Pasochoa y Pululahua se haga desde Esmeraldas. Y que la dirección de la Reserva Ecológica Los Illinizas se realice desde Guayas.

“Si la gente del sector urbano no se moviliza, lo haremos con los compañeros de las comunidades. No me parece justo que hayan tomado esta decisión y la rechazamos”, dijo el prefecto Jorge Guamán.



Las declaraciones las realizó este martes 21 de julio del 2020 en el salón de actos de la Prefectura. La autoridad provincial planteará la presentación de una demanda de inconstitucionalidad y convocará a una reunión extraordinaria de los siete alcaldes. En esta asamblea se propondrá solicitar la entrega de competencias de las áreas protegidas de la provincia para el Gobierno Provincial.



“Estos territorios son de los cotopaxenses, para ello existe experiencia, planificación, profesionales y recursos para invertir en el manejo de estos sitios”, dijo Guamán.

El área protegida es el principal destino turístico de la provincia. Entre los atractivos están la laguna Limpiopungo, el cerro Rumiñahui, el refugio José Rivas y se puede observar la flora y fauna.



Guamán comentó que la maquinaria pesada de la Prefectura se encarga de dar mantenimiento a las vías que llevan a los diferentes atractivos.



El alcalde de Latacunga, Byron Cárdenas, solicitó información al gobernador de la provincia, Héctor González. El pedido del burgomaestre lo realizó después de rechazar la decisión de la cartera de Estado, en una rueda de prensa, que fue difundida en sus redes sociales.



La autoridad municipal indicó que el reclamo no se trata de una cuestión económica sino de un sentido de pertenencia. “El Cotopaxi es nuestro, es nuestra identidad, nuestro ADN, tenemos la capacidad de administrar desde la provincia”, dijo Cárdenas.





La respuesta del Ministerio de Ambiente y Agua



En un comunicado de prensa, el Ministerio de Ambiente y Agua señaló que el Acuerdo Ministerial menciona que las áreas protegidas únicamente coordinarán con las direcciones zonales. “Es un estatuto de arranque, que está sujeto a modificaciones propias de un proceso de fusión, con el objetivo de garantizar la correcta gobernanza de nuestro patrimonio”, indica.