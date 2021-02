El Parque Bicentenario estuvo concurrido este sábado 20 de febrero 2021

No es la primera ocasión que visita el parque Bicentenario, desde que empezó la pandemia. Fátima Cárdenas, una madre de familia, asegura que es la tercera vez, en casi un año, que acude a este espacio verde, uno de sus preferidos de la capital. Es aficionada al atletismo y al deporte en general. Ella y sus tres hijos gustan de ese lugar porque es espacioso.

La mañana de este sábado 20 de febrero del 2021, esta familia acudió con sus mascotas y sus hijos a este lugar para compartir un momento de esparcimiento. Según comenta, no tienen miedo de contagiarse de covid-19 porque guardan el distanciamiento adecuado y siempre llevan la mascarilla. “Aquí nos sentimos seguros, es un espacio vital para recargarse de energía, sobre todo, porque durante la semana hay mucho estrés debido al trabajo”.



Este sábado el parque lució lleno de gente, pero no hubo aglomeraciones; la mayor parte de los asistentes ocupaba los espacios destinados a hacer picnics y montar bicicleta.



Carla Sotomayor, oriunda de Guayaquil, pero radicada en Quito desde hace 10 años, acudió con su novio para caminar por uno de los senderos. Considera que este lugar es uno de los más concurridos de la ciudad, porque hay muchas opciones para distraerse. Una de ellas son los juegos que hay para los niños y jóvenes que precisamente este sábado estaban llenos de infantes. Aunque se ha pedido no utilizarlos porque requerirían continua desinfección. Y los niños comparten lugares.



Carla disfruta de sentarse a la orilla del lago artificial para meditar y dejar el ajetreo del día a día. Ella considera que es necesario salir de casa y buscar sitios donde disfrutar de la naturaleza, de esta manera, mejora la sensación de bienestar de las personas.



Mientras tanto, Sofía Castro acudió con su hija de 10 años para patinar en el parque. Hay varios sitios como este en el Bicentenario donde se congregan varias personas aficionadas a esta práctica deportiva. Ambas disfrutaron de esta actividad mientras observaban a otros divertirse mientras practicaban este mismo deporte. “Hay que fijarse en las técnicas que aplican otros mientras patinan, así es posible aprender también un poquito”.



En otro sector dos familias aguardaban que nadie pase para fotografiarse con el fondo de la cruz levantada cuando el Papa Francisco visitó Quito y ofició una misa en el lugar.

El ingreso al Parque Bicentenario es controlado, las personas pasan de una en una. El guardia Ramiro Pita dice que en caso de que hubiera gran cantidad de personas o el parqueadero se llenara se limitará el aforo. Esto no ha ocurrido, sobre todo porque los eventos masivos en el parque continúan suspendidos por la pandemia.