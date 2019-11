Parque automotor de Ecuador creció en 1,4 millones de vehículos en una década

LEA TAMBIÉN

El parque automotor matriculado en Ecuador creció en más de 1,4 millones de vehículos en una década, lo que situó la cifra por sobre los 2,4 millones de unidades a 2018, informó este viernes 1 de noviembre de 2019 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

Así se desprende de un Anuario Estadístico de Transporte 2018 divulgado este 1 de noviembre por el INEC en su perfil de Twitter.



Por provincias, el mayor número de vehículos matriculados se registra en Pichincha, cuya capital es Quito, con 540 827, seguido por Guayas, cuya capital es Guayaquil, con 529 603 unidades.



Les siguen Manabí (207 420), Azuay (154 697), Los Ríos (131 764), El Oro (116 063), Tungurahua (107 224), Santo Domingo de los Colorados (81 253), Cotopaxi (70 996) y Loja (69 424).



El resto de provincias acumulan un total de 394 380 unidades matriculadas. Por otro lado, al comparar el parque automotor con otros países de la región, Chile es el país con el mayor número de vehículos matriculados por cada mil habitantes, seguido por Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador.



El Anuario Estadístico también informa sobre el número de pasajeros transportados en ferrocarril y apunta que entre 2014 y 2018 se observa una disminución del 33%, esto es 57 734 pasajeros menos.



Sin embargo, para 2018 se evidencia un leve crecimiento de 1,4% con respecto al 2017, lo que equivale a 1 576 pasajeros adicionales, de acuerdo al estudio difundido por el INEC.

De forma más específica, en 2018 se reportaron 116 997 pasajeros transportados por ferrocarril, siendo el 70,1% nacionales y el 28,7% extranjeros. Existen 1 444 pasajeros que no registraron su nacionalidad (1,2%).



Al observar las estadísticas regionales, Perú es el país de la región con mayor número de pasajeros que utilizan transporte ferroviario, con 2,9 millones de pasajeros y Ecuador se ubica en cuarto lugar con 116 997 usuarios.



Sobre el transporte aéreo internacional, el estudio muestra que en el periodo 2008-2018 la entrada de pasajeros creció a una tasa promedio anual del 4,9%.



En el último año su crecimiento fue del 5,1%. Por otro lado, en el periodo analizado la salida de pasajeros muestra un crecimiento medio por año del 5%, mientras que en 2018 el crecimiento fue del 6,5% en relación al 2017.



En cuanto al transporte aéreo de carga, el estudio apunta que la entrada de carga al país mediante vuelos regulares y no regulares, crece a un ritmo promedio anual del 1%. En el último año (2018) el crecimiento fue del 0,4%.



Por su lado, la salida de carga mediante vuelos regulares y no regulares muestra un crecimiento anual del 3 %. En 2018 esta cifra creció en un 9 % en comparación al año 2017.



En 2018, un total de 45 257 toneladas métricas (TM) ingresaron en el país mediante vuelos regulares y no regulares; 34 302 TM, es decir, el 75,8 % de dicha carga ingresó por el aeropuerto de Quito.

Por su parte, la salida de carga (en vuelos regulares y no regulares) fue de 209 990 TM, de las cuales 193 862 TM, el 92,3%, salieron, igualmente, del aeropuerto de Quito.