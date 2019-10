Seis provincias registran cierres viales

LEA TAMBIÉN

La vía Panamericana fue cerrada ayer en varios tramos del Callejón Interandino de Ecuador por la movilización de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contra las medidas económicas del Gobierno.

Las vías principales y secundarias de siete cantones de Cotopaxi amanecieron cerradas. Los dirigentes del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) anunciaron que la medida será indefinida y pacífica.



“Lo que queremos es la derogatoria (del Decreto 884) sobre los combustibles. Nos mantenemos en pie de lucha”, aseguró Leonidas Iza, presidente del MICC, quien aseguró que no habrá enfrentamientos y recibióaplausos por parte de comuneros de Cusubamba y Mulalillo, que se reunieron en el sector de Panzaleo.



Iza luego dijo que “los indígenas no deben abastecer los mercados de la provincia y vamos a castigar a los compañeros que tienen camionetas y no se suman al paro”.



Los manifestantes quemaron llantas en los carriles de la Panamericana, obligando a cientos de personas a desplazarse a pie hacia Ambato, Latacunga, Salcedo, Quito, Ibarra, Riobamba y otros lugares. “Estas medidas no son las adecuadas para protestar, hay otras formas”, dijo la estudiante universitaria Andrea Martínez.



En el norte del país, entre Imbabura y Pichincha, el paso sobre la carretera Panamericana continuaba cerrado. El bloqueo empezó a las primeras horas de ayer, grupos de manifestantes se ubicaron en la calzada y colocaron piedras y troncos, para evitar el paso.

La acción fue en protesta por el incremento del precio de los combustibles, que encarece todos los productos, aseguran los manifestantes.



En Carchi, las principales vías que enlazan con Imbabura y Colombia estaban despejadas por la mañana. Igualmente, la ruta Ibarra-San Lorenzo, que une a Imbabura con el norte de Esmeraldas.



A lo largo del tramo Ibarra- Otavalo, habitantes de los poblados aledaños se tomaron la carretera. La protesta se sintió en sitios turísticos de Imbabura, como la Plaza Centenaria de Ponchos, que lució vacía. Ahí laboran 2 000 comerciantes y artesanos, que ofrecen básicamente productos elaborados a mano a visitantes nacionales y extranjeros.



Entre tanto, la terminal terrestre de Ibarra no abrió sus puertas. El bloqueo avanzó a otros ramales, como la vía al cantón Urcuquí.



También hubo obstrucciones en Pichincha, como acción de protesta. La vía Guay­llabamba–Cusubamba–Cayambe se cerró por manifestaciones en los sectores de Cangahua, Guachalá y el parque Yaznan. En el mismo estado estuvo la Guayllabamba-Tabacundo-Cajas, desde La Y de Tabacundo hasta el puente del Timón, y en el antiguo control de la Aduana de Tabacundo.



En la zona de la Sierra Centro, radios y estaciones de televisión que emiten su señal en frecuencia modulada (FM) siguieron fuera del aire en Ambato (Tungurahua).

La Empresa Eléctrica Ambato informó que sus técnicos no podían restablecer el servicio en un alimentador de energía en el sector de Pilishurco, luego que un grupo de indígenas de la Unión de Comunidades del Noroccidente de Ambato (Unocan) se apoderaran de las casetas y antenas.



En este sector se encuentran los equipos de transmisión y repetición de las estaciones de radio y los canales de televisión que tienen su cobertura en Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo.



En esa última provincia, 47 oficiales y voluntarios de la Brigada Blindada Galápagos permanecen retenidos en la comunidad de Nizag. Se movilizaban hasta el sector de Zhud, en un convoy que pretendía reforzar la seguridad en la carretera Panamericana Sur, cuando fueron retenidos por los comuneros.



Hasta el cierre de esta edición, el Movimiento Indígena de Chimborazo esperaba la presencia de la gobernadora, Luisa Loza, para liberar a los militares.