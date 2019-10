Paro impacta en abastecimiento y costo de precios de alimentos

LEA TAMBIÉN

El bloqueo de vías, producto de las protestas que se registran en el país desde el pasado jueves, tuvo dos efectos en el rubro de alimentos.

El primero es que los precios de productos -principalmente verduras y hortalizas que provienen de centros de producción de la Sierra Centro- se incrementaron debido a la especulación, y a que los comerciantes que lograron llegar a los mercados han tenido que tomar rutas más largas.



Por ejemplo, una caja de tomate riñón que pesa 20 kilos pasó de USD 10 a USD 25, debido a la paralización en mercados como el de Chiriyacu.



El segundo problema es el desabastecimiento. Juan Báez, presidente de la Federación de Mercados, Ferias y Plataformas del Distrito Metropolitano de Quito, dijo que hasta este jueves los mercados registraban un abastecimiento del 30%, por lo que la mayoría de los puestos se mantuvieron cerrados. La Federación agrupa a 56 mercados de Quito.



“En Chiriyacu, de 100 puestos solo 20 han abierto, porque los pocos camiones que llegan no abastecen para todos los comerciantes”, contó Báez.



El comerciante añadió que él y sus compañeros están a la expectativa de que las entregas vuelvan a la normalidad en el mercado Mayorista.

Al mercado Mayorista, en el sur de Quito, llegaron ayer camiones para abastecer de productos como la papa. Foto: EL COMERCIO

Este jueves en la madrugada, en este centro comenzó a regularizarse el ingreso de camiones y se registró un abastecimiento de alrededor del 60%, contó Jorge Salinas, representante de este centro de abastos.



Por el cierre de vías y el temor a los asaltos o ataques en las carreteras, pocos camiones pueden arribar al centro.



“Ayer ingresaron productos desde la Costa y la Sierra; en su mayoría han llegado frutas como naranja, plátano y piña, además de tubérculos y granos”, dijo Hugo Pineda, director de comunicación de este mercado, en el sur de Quito.



En Ambato, las plazas y mercados abrieron a medias ayer.



Luis Yanzaguano, gerente de la Empresa Pública Mercado Mayorista de Ambato, señaló que desde el lunes no han ingresado productos al sitio de distribución más grande del centro del país.



“Eso está provocando desa­bastecimiento de productos en los mercados”.



Ante el cierre de vías, las Fuerzas Armadas han realizado vuelos para abastecer de productos a las principales ciudades del país, especialmente Cuenca.



Ayer, un avión salió de la ciudad de Guayaquil hasta la capital azuaya con productos como víveres, medicinas y otros de primera necesidad.



En el caso de los supermercados, varios han tenido una mayor demanda de lo habitual.



En un recorrido, este Diario registró que las perchas de productos como bebidas, lácteos y carnes lucían vacías este jueves en varios establecimientos.



“La gente en su desesperación se volcó a comprar todo lo que encontró a su paso. La percepción ha sido que no hay nada, pero en realidad sí se está abasteciendo”, puntualizó Renato Estupiñán, gerente de Marketing del CCI, en donde funciona un local de Supermaxi.



En un comunicado, Corporación La Favorita, a la que pertenecen Akí, Megamaxi, Supermaxi y Titán, informó que están realizando “todos los esfuerzos posibles para mantener la provisión en todos nuestros locales”.



En Natuorganic, una tienda de verduras y hortalizas orgánicas que atiende en Quito y en el valle de Los Chillos, esta semana solo recibieron un 20% del producto que compran a las 20 comunidades de agricultores, la mayoría de Salcedo.



Por el desabastecimiento y por la inseguridad, la tienda de Quito no ha abierto en los días de paro y la del valle atendió a media jornada, contó Andrés Pachano, dueño del negocio.



En el sector de bebidas, empresas como Orangine reportan pérdidas de cerca del 60% de las ventas. Carlos Sarche, gerente de la fábrica, explicó que en los ocho días de manifestaciones se han ido quedando sin materia prima necesaria para realizar su tradicional bebida de mora.



“La mora nos llega desde Cotopaxi y de Tungurahua y los camiones no han podido pasar. Si no nos abastecemos, no podemos producir ni llegar a ningún lugar. La fruta que debería llegar se daña y eso es una pérdida para todos los sectores”, explicó Sarche.



Algo similar sucedió con la producción de carne de medianas empresas, como D’Carnes Cool. Según Pedro Portilla, propietario, el negocio está desabastecido porque no llega la materia prima y la que llega tiene un incremento del 30% en los precios.



“La falta de control de precios nos imposibilita seguir con nuestra actividad. No hay control ni un organismo que nos pueda dar tranquilidad en cuanto a los precios”, puntualizó Portilla.