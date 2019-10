Parlamento de Pueblos conformó cuatro comisiones; la propuesta para el Decreto sobre subsidios será prioridad

LEA TAMBIÉN

A puerta cerrada. Así se retomaron las deliberaciones en las mesas de trabajo del denominado Parlamento de Pueblos y Organizaciones Sociales, convocado por la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).

Desde las 10:00 de este sábado, 26 de octubre del 2019, empezaron a arribar representantes de las agrupaciones que se sumaron a la iniciativa.



Tras su instalación, el Parlamento decidió conformar cuatro comisiones: económica, agraria productiva, de derechos sociales y ambiental (extractivismo). Estas instancias sistematizarán los planteamientos presentados por los distintos actores de la sociedad civil.



En la comisión económica, como prioridad, se delineará la propuesta para elaborar un nuevo Decreto Ejecutivo, relacionado a la política de subsidios a los combustibles. Así lo explicó Pablo Dávalos, integrante de la comisión.



Luego de que el Presidente Lenín Moreno derogara el Decreto 883, que liberó el precio de las gasolinas y puso fin a 11 días de paro nacional, el Gobierno y el movimiento indígena acordaron delinear una nueva normativa en esa materia.



Dávalos indicó que se prevé tener listo este documento el lunes de la semana entrante (28 de octubre). Esta propuesta será remitida a la Organización de Naciones Unidas (ONU), que actúa como ente mediador para los diálogos con el Gobierno.



Si bien no hay una postura definida, dirigentes indígenas, como Leonidas Iza, han hablado de que no se puede seguir subsidiando los combustibles “a quienes más tienen”. Desde el Gobierno, se insiste en una focalización.



Paralelamente, el Parlamento de los Pueblos avanzará en las discusiones para elaborar una “propuesta de modelo económico”. Este trabajo tomará un poco más tiempo e incluso se planteó replicar esta tarea en provincias, para recopilar más elementos.



Para la tarde de este sábado 26 de octubre se prevé organizar una sesión plenaria del Parlamento, aunque todavía no se confirma la hora. Esta iniciativa funciona bajo una lógica de “minga” para recopilar propuestas y requerimientos de las organizaciones sociales.



José Agusto Briones, secretario General de la Presidencia, señaló que a principios de noviembre el Ejecutivo remitirá a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria del 2020, en la que se recogerán los aportes de “más de 60 mesas de diálogo con diferentes organizaciones sociales”. El funcionario señaló que la propuesta de la Conaie será una más de las que se analizarán.