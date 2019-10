Parlamento de los Pueblos convocado por la Conaie analiza propuesta, tras derogatoria del Decreto 883

#Quito | “No hemos sido oídos durante 12 años de década ganada. Nos han calificado de cualquier forma y con lágrimas hemos dicho no somos terroristas, no somos guerrilleros, no somos subversivos”, dice Jaime Vargas, presidente de la Conaie



