Parlamento británico posterga decisión sobre Brexit, pero Boris Johnson mantiene fecha límite

Los diputados británicos decidieron el sábado, 19 de octubre del 2019, aplazar su adopción del acuerdo de Brexit cerrado entre Londres y la Unión Europea, pero el primer ministro, Boris Johnson, aseguró que quiere mantener el 31 de octubre como fecha de salida de la UE.

Los diputados aprobaron por 322 votos contra 306 una enmienda por la cual el acuerdo no será adoptado hasta que se haya aprobado toda la legislación necesaria para implementarlo. “No negociaré un aplazamiento con la UE”, afirmó el primer Ministro británico, el conservador Boris Johnson, dando a entender que lo pediría como le obliga la ley pero no lo defenderá ante sus socios europeos.



Johnson, aseguró que no tiene intención de negociar con Bruselas una prórroga del "brexit" más allá del 31 de octubre.



"No negociaré un retraso con la Unión Europea, ni la ley me obliga a hacerlo", declaró Johnson en el Parlamento, a pesar de que los diputados han aprobado una enmienda que le emplaza a solicitar una extensión.



Además, el Gobierno británico decidió este sábado no someter a la votación parlamentaria el acuerdo del "brexit", tras la aprobación de la enmienda que fuerza al Primer Ministro a pedir la prórroga.



La Cámara de los Comunes se reunió este 19 de octubre en sesión extraordinaria, la primera vez en más de 37 años, para decidir si apoyaba el pacto, votación que ahora no se producirá.