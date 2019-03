El Parlamento británico descarta un 'brexit' sin acuerdo con la Unión Europea

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Parlamento británico descartó este miércoles 13 de marzo del 2019, por 312 votos a favor y 308 en contra, salir de la Unión Europea (UE) sin acuerdo con Bruselas en "cualquier momento y bajo cualquier circunstancia".

La Cámara de los Comunes respaldó una enmienda no vinculante que excluye la posibilidad de abandonar sin acuerdo el bloque comunitario no solo el 29 de marzo, sino en cualquier momento.



Esta enmienda, que presentó la conservadora Caroline Spelman, matiza el texto de la moción gubernamental que abogaba por descartar una salida no negociada dentro de 16 días únicamente.



Los parlamentarios rechazaron hoy otra iniciativa, por 374 votos en contra y 164 a favor, defendida por el "tory" Damian Green, que instaba a retrasar la ruptura hasta el 22 de mayo para que el país se prepare para una salida no negociada.



Esta última enmienda, conocida como el compromiso Malthouse, indicaba asimismo que el Gobierno debería entonces acordar una especie de periodo de transición que se alargaría hasta diciembre de 2021.



El resultado de las votaciones de ayer y de hoy dejan como última alternativa posible una prórroga al "brexit" que, tal y como se comprometió la primera ministra, Theresa May, los diputados votarán este jueves.



Parece seguro que estos apoyaran extender la fecha de salida de la UE, porque de lo contrario el país se encontraría en un punto muerto con todas las opciones descartadas.



Si los parlamentarios apoyan ampliar el vigor del Artículo 50 del Tratado de Lisboa, en virtud del cual el país debía abandonar el club comunitario en dos semanas, entonces el Gobierno británico deberá preguntar a la UE si aprueba esa extensión.



Cada uno de los veintisiete países de la Unión deben, de forma unánime, respaldar esa prórroga para que pueda producirse.