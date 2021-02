Parlamento Andino se votará en el país, pero hay dudas en el exterior

Luego de una disputa electoral que se prolongó por más de cuatro meses, finalmente ya se imprimen las papeletas del Parlamento Andino para los comicios del 7 de febrero del 2021.

Quince listas, con cinco candidatos cada una, pugnan por representar a Ecuador en ese órgano regional, que desde 1979 promueve la participación, integración y democracia en la Comunidad Andina.



El Consejo Nacional Electoral (CNE) asegura que sí se logrará entregar esa boleta en las 24 provincias, pese a que los paquetes para el sufragio se empezaron a distribuir desde la semana anterior.



La impresión arrancó la madrugada del domingo, horas después de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) rechazara el último recurso que le quedaba a Justicia Social para pugnar por esa dignidad.



En el fallo los jueces hablan de un “abuso del derecho” por parte del grupo, ya que debido a sus apelaciones no se podía cerrar el diseño de la boleta.



El fin de semana las autoridades del CNE consultaron a las Fuerzas Armadas si era posible imprimir 13,1 millones de papeletas del Parlamento y distribuirlas en las 24 provincias, antes de las elecciones, informó el consejero José Cabrera. “Dijeron que sí es posible y se decidió imprimir e iniciar el envío a los recintos”.



Hasta el mediodía de ayer 1 de febrero del 2021, el porcentaje de impresión llegó al 29%, lo que equivale a 3,8 millones de papeletas.



Diana Atamaint, titular del CNE, mencionó que las FF.AA. garantizaron que hasta el viernes 5 de febrero estarían distribuidas las papeletas en todo el territorio nacional. “Nosotros garantizamos esa votación”.



Según el cronograma, el viernes se remitieron los paquetes a las cinco provincias amazónicas y a Galápagos.



El domingo se enviaron los kits a Guayas y a Santa Elena. Ayer 1 de febrero, en cambio, se trasladaron a Cañar, Loja y El Oro.

Según Cabrera, a las provincias que ya se remitieron los paquetes sin la papeleta del Parlamento Andino “se envió atrás, inmediatamente, el complemento”. El CNE no ha aclarado cómo se financiarán esos traslados adicionales.



Pese a eso, la votación en el exterior por esa dignidad no está garantizada, pues los kits electorales se despacharon a las 64 sedes consulares el lunes y martes de la semana anterior.



Cabrera reconoció que el voto en el exterior es más “complicado” pues se lograría remitir la papeleta de parlamentarios andinos “a muy pocos países”, sin precisar cuántos.



Las medidas que aplican los Estados para evitar la propagación del covid-19 también incide. “Hay temas de aforo, toques de queda en diferentes países y nosotros debemos respetar esas decisiones”.



El Pleno del CNE debía sesionar ayer para tratar un informe sobre la ejecución del proceso electoral en el exterior, pero hasta el cierre de esta edición no se instaló.



Atamaint dijo que “se busca una solución”. Según Cabrera, los consejeros analizaban si era factible remitir la papeleta adicional a ciertos países o si todo el proceso del Parlamento Andino en el exterior se pospone para otra fecha.



Desde el 2002, los representantes de Ecuador al Parlamento Andino son elegidos a través de votación popular.



El organismo, en el 2019, tuvo un presupuesto de USD 2 millones. Entre enero y diciembre de ese año, la instancia aprobó 145 pronunciamientos. Las decisiones del Parlamento Andino no son vinculantes y uno de sus objetivos es “la armonización legislativa de los países andinos para combatir problemáticas comunes”.



Actualmente, el Parlamento Andino tiene 25 representantes de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

Las principales propuestas de los candidatos que encabezan las 15 listas para el parlamento andino

​

Verónica Arias

​

Unes. Homologación de títulos universitarios en la comunidad andina es la principal propuesta de esta postulante. Propone la creación de un sistema de alertas tempranas para responder a enfermedades y catástrofes naturales. También, normas relativas a la evasión tributaria y la conectividad digital entre los países de la región.



Cristina Cachaguay

​

Unidad Popular. La candidata dice que el Parlamento Andino es un espacio importante para mejorar las relaciones internacionales del país. Plantea que la lucha contra la corrupción sea uno de los ejes de acción, con un Tribunal Anticorrupción. De la misma forma, planteará un convenio entre los países para fortalecer la educación.



Alfredo Vergara

​

Sociedad Patriótica. Llevará una propuesta para que el dólar sea una moneda para el intercambio comercial entre Colombia, Ecuador, Perú y Chile, que sea una moneda común para fortalecer la integración regional. A partir de esto, cree que se puede convertir al Ecuador en un centro financiero internacional, que ayude a la reactivación.

Melissa Pozo



Ecuatoriano Unido. Plantea incentivar la participación ciudadana. Para ello buscará estimular en cada país de la Comunidad Andina la creación de mesas de trabajo para líderes sociales y barriales, que aporten con planes de acción a través de políticas públicas. También, otro objetivo será crear la escuela de formación política para jóvenes.



Cristina Reyes

​

PSC. Promoverá la integración a través de seis puntos de trabajo. Entre ellas, la estimulación de políticas pesqueras con la armonización de las legislaciones para enfrentar las flotas industriales depredadoras en la región, la canalización de proyectos para la producción de alimentos para el consumo del bloque y fomentar las exportaciones.

Juana F. Bone

​

Avanza. Planea promover la cooperación a nivel de la Comunidad Andina en distintas áreas como migración, derechos humanos y derechos de género. Para eso se necesita la armonización de la legislación regional con la nacional referente a: los sistemas de protección de derechos, género, derechos humanos y comercio justo.



Paúl Desamblanc

​

ID. Estimulará proyectos para el cuidado del medioambiente, ordenar la migración y profundizar el combate contra el crimen organizado. También reforzará las negociaciones con otros bloques para incentivar las exportaciones. Además, buscará que los países miembros puedan negociar las vacunas para combatir al coronavirus.



Cira Fernández

​

Honestidad. Los países de la CAN tienen problemas para la inserción de mercado, de ahí que habla de fortalecer los instrumentos de comercio. Cree que desde el Parlamento Andino se pueden negociar de mejor forma las vacunas para la pandemia del covid-19. Dice que el Parlamento Andino debe estar al servicio de los ciudadanos de la región.



Mirian Cisneros



Pachakutik. Plantea una reestructuración del Parlamento Andino para lograr una verdadera integración regional. Promoverá programas que respeten los recursos naturales de los países que integran la Comunidad Andina, sobre todo, territorios ancestrales. Propone proyectos para garantizar un bloque regional libre de violencia y contaminación.

Magali Trejo

​

Unión Ecuatoriana. Ofrece estimular los derechos de los migrantes ecuatorianos en la Comunidad y promover la creación de una tarjeta de amparo alimenticio con una vigencia de tres meses. También integrar una organización de investigación de la región y exhortar a los gobiernos para la homologación de títulos universitarios.



Juana Vallejo

​

Democracia Sí. Impulsará una reforma para que las resoluciones del Parlamento Andino sean vinculantes. Propondrá que la Corporación Andina de Fomento y el Banco de Desarrollo de Latinoamérica impulsen un fondo de cooperación para productores. Promoverá la integración andina, con un trabajo conjunto para adquirir vacunas de covid-19.



Ángel Gaibor



Creo. Gaibor es el candidato alterno de la primera casilla de Creo. Dice que renovará la conformación del Parlamento Andino. Que es necesario que la ciudadanía conozca lo que hace este organismo y que se deben optimizar recursos desde la elección de sus autoridades, y tratar de fusionar el rol entre parlamentarios andinos y asambleístas.

Anabel Vintimilla

​

SUMA. Apuesta por crear un propuesta de normativa para fortalecer el turismo de larga distancia. De la misma forma, fortalecer el turismo multidestino. Para eso, creará una normativa para que los países puedan integrarse y generar un turismo regional, de modo que los viajeros puedan visitar y hacer un turismo que sirva tras la pandemia.



María Isabel Rivera

​

Juntos Podemos. Habla de consolidar la democracia y aumentar la gobernabilidad, con proyectos comunes en materia de salud y cambio climático. Promoverá la integración a través de espacios de intercambio cultural, ciencia y tecnología. Propone un proyecto para fomentar las exportaciones, con una comercialización a precios justos.



María Luisa Moreno

​

Alianza País. Dice que traerá las mejores prácticas de América Latina en materia de educación universitaria para Ecuador. La candidata asegura que para eliminar la desesperanza, el país y la región deben trabajar en asegurar una vacunación eficiente en la pandemia e implementar políticas permanentes para la educación de la juventud.