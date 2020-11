14 de 16 listas para el Parlamento Andino ya están inscritas en firme para los comicios 2021

En los comicios generales del 7 de febrero del 2021 los ecuatorianos también elegirán a cinco representantes para el Parlamento Andino. Se trata de un organismo creado en octubre de 1979 como una instancia que promueve los derechos de participación, integración y democracia en la Comunidad Andina. Actualmente tiene 25 representantes de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió 16 listas para llegar a esa institución, con cinco postulantes principales cada una. Hasta el momento, 14 de ellas ya están inscritas en firme. Es decir, 70 candidatos aseguraron su presencia en la papeleta para conformar el Parlamento Andino.



Entre los políticos que intentarán convencer al electorado hay rostros conocidos. La Alianza correísta Unión por la Esperanza (Unes) inscribió a la actual asambleísta Verónica Arias como cabeza de lista.



La legisladora no renunció a su curul en la Asamblea Nacional, acogiéndose a un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado. En la lista de Unes, que ya está inscrita en firme, también consta el exasambleísta Virgilio Hernández, quien fue llamado a juicio por supuesta rebelión durante la revuelta de octubre del 2019.



Otra legisladora que aparecerá en la papeleta es Cristina Reyes, quien en principio fue una de las cinco opciones presidenciables que se barajaban en el Partido Social Cristiano (PSC). Sin embargo, luego de que se sellara la alianza con el movimiento Creo, Reyes fue postulada como cabeza de lista para pugnar por el Parlamento Andino.



La asambleísta cree que no hubo polémica por no renunciar al Legislativo. Argumentó que la Procuraduría aclaró que deberán dar un paso al costado los asambleístas que quieran buscar el Parlamento Andino, pero a partir de las próximas elecciones.



Por ahora, la única lista no admitida es la del movimiento Construye, por no cumplir con los parámetros de Paridad de Género. Sin embargo, Iván González, secretario de la agrupación, apeló la resolución ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). La causa todavía no se resuelve.



Asimismo, el CNE otorgó plazos para que los aspirantes del movimiento Justicia Social puedan continuar en el proceso electoral, luego de que el TCE ratificara que el grupo conserva su personería jurídica. La calificación de esa lista aún está pendiente.



El movimiento Juntos Podemos, que igualmente recuperó su personería jurídica en sentencia de última instancia, también podría solicitar la inscripción de su lista para el Parlamento Andino, por lo que subirían a 17 las nóminas en carrera.



Desde el 2002, los parlamentarios que representan a Ecuador son elegidos a través de votación popular. Según un informe de rendición de cuentas que consta en la web del Parlamento Andino, en el 2019 manejaron un presupuesto de USD 2 millones.



En el mismo documento se indica que entre enero y diciembre del 2019, la instancia aprobó 145 pronunciamientos. Las decisiones del Parlamento Andino no son vinculantes y uno de sus objetivos es “la armonización legislativa de los países andinos para combatir problemáticas comunes”.



Así avanza la calificación de 16 listas para el Parlamento Andino:



Inscritas en Firme:



-Democracia Sí



-Creo



-Unidad Popular



-Sociedad Patriótica



-Alianza Unes



-Ecuatoriano Unido



-Avanza



-Unión Ecuatoriana



-Partido Social Cristiano



-Izquierda Democrática



-SUMA



-Pachakutik

- País



-Alianza PSE-Concertación



Lista Inadmitida



-Construye



Con plazo extraordinario dispuesto por el TCE



-Justicia Social