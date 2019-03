Parlamentarios de América discuten en Quito mecanismos para enfrentar corrupción

LEA TAMBIÉN

La sede de la Asamblea Nacional, en el centro de Quito, acoge entre hoy, 13 de marzo de 2019, y mañana el IV Encuentro de Parlamento Abierto, que convoca a 90 representantes de 27 países de América y el Caribe.

Los principales objetivos de la cita apuntan a fortalecer los mecanismos de transparencia, el control político, la participación ciudadana y coordinar acciones para luchar contra la corrupción.



Durante la inauguración del evento, esta mañana, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, instó a los parlamentarios a “trabajar de manera sincronizada”, pues sostuvo que este problema no solo compete a un país en particular.



Cabezas planteó “sumar esfuerzos de varios países para que existan unas leyes transnacionales que nos permitan hacer intercambios de información y que no nos veamos sometidos a los mecanismos legales, y legítimos que cada país tiene en cuanto al manejo de su información, reserva de prueba, que en muchas ocasiones impiden llegar a conocer los reales resultados de los procesos investigativos”.



Por su parte, Blanca Ovelar, presidenta de la red del parlamento abierto de Parlaméricas, concordó en que se necesita “gobiernos abiertos que rindan cuentas a la sociedad de lo que hacen con los recursos públicos y de cómo administran los sueños y esperanzas del pueblo”.



“Para eso necesitamos elevar la calidad de los gobiernos en todos los poderes, el Ejecutivo, el Legislativo, y el Judicial. La Justicia está también en entredicho”, apuntó la también senadora paraguaya.



A su vez, demandó que los parlamentos “se abran a la sociedad, que rindan cuentas a la sociedad de lo que hacen, de los temas que discuten, de los intereses que manejan, de las preocupaciones que tienen y de cómo y por qué elaboran las leyes”.



Los parlamentarios fueron recibidos con alfombra roja y honores por parte de la Escolta Legislativa. Ellos se instalaron en sesiones de trabajo. Al acto inaugural también acudió el canciller, José Valencia, y representantes diplomáticos de otros países.



El ParlAmericas cuenta con la Red La Red Parlamentaria para la Igualdad de Género, la Red de Cambio Climático y la Red de Parlamento Abierto.



Esta última ha desarrollado tres encuentros anteriores, en Paraguay, Costa Rica y Perú, para establecer una hoja de ruta y estrategias, a fin de que los parlamentos institucionalicen una Plan de Parlamento Abierto.