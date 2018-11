En París, Trump ataca a Macron por su propuesta de crear un ejército europeo

LEA TAMBIÉN

Apenas llegado para las conmemoraciones del centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, el presidente estadounidense, Donald Trump, denunció el viernes 9 de noviembre del 2018, en un virulento tuit, la propuesta de su homólogo francés, Emmanuel Macron, de crear un ejército europeo.

Trump, que llegó por la noche en compañía de su esposa, Melania, debe reunirse el sábado por la mañana en el palacio del Elíseo, sede de la presidencia francesa, con Macron, con quien reivindica una forma de complicidad pese a los marcados desacuerdos, desde el dosier iraní al comercio.



“El presidente Macron acaba de sugerir que Europa construya su propio ejército para protegerse de Estados Unidos, China y Rusia”, tuiteó Trump cuando el avión Air Force One aterrizaba cerca de París.



“¡Muy insultante pero quizás Europa debería antes pagar su parte a la OTAN que Estados Unidos subvenciona ampliamente!”, agregó.



Esta es la segunda visita de Trump a Francia desde que asumió el cargo en enero de 2017. Ese mismo año, el 14 de julio, asistió al desfile militar que cada año organiza Francia en el día de su fiesta nacional.



En su tuit, el presidente estadounidense parece referirse a las declaraciones del martes de Macron con las que abogó por la creación de un “un verdadero ejército europeo” para proteger mejor Europa.



“No protegeremos a los europeos si no decidimos tener un verdadero ejército europeo”, afirmó el mandatario francés que instó a que los europeos se protejan “en relación a China, Rusia e incluso Estados Unidos”.



Cambio de tono



La Unión Europea no tiene Fuerzas Armadas, pero el tema de desarrollar capacidades militares propias es recurrente y delicado ya que atañe al corazón de la soberanía de los Estados miembros.



Sus miembros acordaron establecer en 2019 un Fondo europeo de defensa para desarrollar las capacidades de los Estados y promover la independencia estratégica del bloque.



Francia inició en paralelo con ocho socios europeos e independientemente de la OTAN, un grupo de intervención destinado a llevar a cabo rápidamente una operación militar, una evacuación en un país en guerra u ofrecer asistencia en caso de desastre.



Cuando dejó la Casa Blanca, Trump había optado por un tono mucho más conciliador, evocando el fin de semana que tenía por delante en la capital francesa.



“Será un momento magnífico”, auguró. “Habrá muchos países”, añadió, asegurando que el anuncio de su presencia había llevado a muchos otros dirigentes a viajar también a París.

El domingo, Trump participará junto a unos 60 jefes de Estado y de gobierno, de una ceremonia al pie del Arco de Triunfo de París en la que Macron pronunciará un discurso.



Durante el fin de semana visitará el cementerio estadounidense de Bois Belleau, a unos 100 km al este de París, y el cementerio estadounidense de Suresnes, un suburbio parisino.



El presidente estadounidense acostumbra a atacar a los dirigentes de países aliados.



El primer ministro canadiense, Justin Trudeau; la primera ministra británica, Theresa May, o la canciller alemana, Angela Merkel, ya fueron objeto de sus pullas.



Por su parte, el viernes por la noche el Elíseo no reaccionó al tuit de Trump.