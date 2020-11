París aumenta las restricciones y ordena el cierre de más negocios

París será sometida a más restricciones para frenar la propagación de la pandemia de covid-19, incluyendo la exigencia de que más tiendas cierren por la noche, dijo este jueves, 5 de noviembre del 2020, a la emisora BFM TV la alcaldesa de París, Anne Hidalgo.

Hidalgo dijo que esto implicaría el cierre a las 22:00 de ciertas tiendas que venden comida y bebida para llevar, lo cual se añadiría a las restricciones vigentes actualmente en toda Francia.



El presidente Emmanuel Macron impuso un nuevo confinamiento a nivel nacional en octubre del 2020, obligando a cerrar las tiendas no esenciales como aquellas que no venden alimentos básicos o medicinas y haciendo necesario que la población utilice documentos firmados para justificar su salida a la calle.



No obstante, las autoridades francesas consideran que se necesitan más medidas para París, ya que consideran que todavía hay demasiada gente en la capital a altas horas de la noche a pesar del confinamiento.



El miércoles, Francia informó de 40 558 nuevos casos de covid-19 y de otros 385 muertos, lo que eleva el total de muertes en el país de coronavirus a 38 674.