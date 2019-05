¿Se respetó la paridad de género en designación de jueces del Tribunal Contencioso Electoral?

LEA TAMBIÉN

La Asamblea Nacional posesionó, este lunes 20 de mayo del 2019, a tres jueces principales del Tribunal Contencioso Electoral (CNE), quienes fueron designados por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (Cpccs-T).

César Litardo, presidente del Legislativo, tomó el juramento a Ángel Torres, Joaquín Viteri y Fernando Muñoz. Ellos obtuvieron los puntajes más altos en el concurso de méritos y oposición, que concluyó el 10 de abril pasado.



Torres y Viteri se desempeñaron como magistrados encargados, mientras se efectuó el proceso de designación de los definitivos. Ambos jueces sustanciaron varias apelaciones relacionadas a las elecciones seccionales y del Consejo de Participación. Incluso, Viteri fungió como presidente encargado del TCE.



Los tres jueces principales que fueron posesionados se sumarán a Arturo Cabrera y Patricia Guaicha, magistrados ratificados tras la evaluación hecha por el Cpccs-T.



Asimismo, la Asamblea posesionó a cinco magistrados electorales suplentes. Ivonne Coloma, una de las juezas alternas, cuestionó que en la designación no se haya respetado la paridad de género, pues el Pleno del TCE quedó conformado por cuatro hombres y una mujer.



Coloma envió una comunicación a la Asamblea, para que se cumpla con la garantía constitucional de equidad y paridad de género y alternancia, establecida en la Carta Magna y en el Código de la Democracia. Sin embargo, no hubo variaciones en la posesión. Entre los cinco jueces suplentes, solo hay una mujer.



El juez alterno, Richard González, llevó un cartel de protesta al acto de posesión en la Asamblea. González también cuestionó que no se haya respetado la paridad de género y denunció “presuntas irregularidades” en el concurso de designación. Principalmente, criticó el hecho de que se haya permitido concursar a jueces encargados, quienes fueron nombrados por el propio Cpccs-T, encabezado por Julio César Trujillo.