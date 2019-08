Carlos Pareja Yannuzzelli es llamado a juicio por delito de tráfico de influencias

LEA TAMBIÉN

La jueza Ana Cevallos llamó a juicio a Carlos Pareja Yannuzzelli y otros cinco procesados por el delito de tráfico de influencias. El exministro de Hidrocarburos y exgerente de Petroecuador en el gobierno de Rafael Correa continuará con preso mientras dura el proceso.

La decisión la tomó la jueza el jueves 29 de agosto del 2019 luego de analizar los elementos que presentó la Fiscalía General del Estado. El delito se habría cometido en la adjudicación de contratos de la estatal petrolera.



Contra Pareja se ratificó también la prohibición de enajenar bienes hasta por 12 salarios básicos unificados; es decir USD 4 728. Para los otros vinculados, cinco exfuncionarios de Petroecuador, se dispuso mantener la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse semanalmente a la Fiscalía.



En la primera parte de la audiencia, se cumplió con un procedimiento abreviado, que resultó en la sentencia de Diego Tapia, ex subgerente de Operaciones de Refinación, a 20 meses de prisión y al pago de una reparación integral al Estado de USD 1,6 millones. Como reparación inmaterial, el ciudadano ofreció disculpas públicas a la Estatal petrolera y al Estado ecuatoriano, y se comprometió a no repetir actos delictivos que afecten a la sociedad.



Los hechos investigados por la Fiscalía parten de un informe con indicios de responsabilidad penal, del examen efectuado a los contratos firmados entre Petroecuador y la empresa Legadoil.



Dichos convenios habrían incumplido con la normativa vigente, sobre todo con relación a la forma de adjudicación, pues fueron hechos a través de una carta de intención, figura que no se encuentra contemplada en la ley. Asimismo, señaló la Fiscalía que los complementarios se firmaron cuando los contratos principales ya habían concluido.



La investigación determina que bajo la responsabilidad de los procesados se suscribieron contratos complementarios en los cuales se incluyeron nuevos trabajos que no estuvieron relacionados con el contrato principal y que no responden a imprevistos.