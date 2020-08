Una pareja es señalada por la supuesta entrega de credenciales falsas de la DEA a israelíes

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Más datos aparecen en torno a la entrega de credenciales falsas a los israelíes. Una pareja sería la que proporcionó los documentos falsos que los acreditaban como miembros de DEA (departamento antidrogas de Estados Unidos).

Los extranjeros, en versiones dadas el 2 de julio del 2020, señalan a los esposos Bryan y Sofía como los que entregaron las credenciales. Estos documentos los habrían pedido a agentes de tránsito que serían miembros de la caravana presidencial.



Shy Dahan, asesinado en la cárcel el sábado 8 de agosto, y Oren Sheinman, quien entró al programa de víctimas y testigos de la Fiscalía, relataron que conocieron a la pareja en octubre del 2019.



Eran vecinos del departamento que alquilaban en el sector de la González Suárez en Quito.



Según las investigaciones, con el paso del tiempo hicieron negocios y en abril pasado la pareja ofreció a los extranjeros los documentos para pasar los controles que se dispusieron en el país a propósito de la pandemia.



La entrega se habría concretado luego de una transferencia a una cuenta que pertenecería a uno de los agentes.



La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) emitió una comunicación la tarde del lunes 10 de agosto del 2020 en la que señaló que ha “prestado toda la colaboración a las autoridades competentes para esclarecer” estos hechos.

COMUNICADO | Ante las declaraciones de @ottosonnenh, la AMT colabora con las autoridades pertinentes para el esclarecimiento de una presunta relación entre Agentes Civiles de Tránsito y ciudadanos extranjeros involucrados presumiblemente en la venta de insumos médicos. pic.twitter.com/VBt9CIdaoA — AMT Quito (@AMTQuito) August 11, 2020

Ayer, 10 de agosto, en Twitter, el vicepresidente Otto Sonnenholzner se pronunció sobre el tema y dijo lo siguiente: “Se está investigando a dos motociclistas de la AMT, quienes eran parte de la caravana presidencial y tenían relación con los israelitas que también están siendo investigados”.

Antes aseguró: “Que continúen las investigaciones y se sancione a quienes corresponda. No conozco ni tengo ningún tipo de relación con las personas en mención y espero que ninguno de estos actos delictivos quede en la impunidad”.



El 2 de julio del 2020, los israelíes Shy Dahan y Oren Sheinman, quien también tiene cédula australiana, dieron su versión libre y voluntaria por la investigación de enriquecimiento privado no justificado y falsificación y uso de documento falso.



Oren Sheinman sostuvo que uno de sus amigos en Ecuador, a quien identificó como Bryan, supuestamente le dio las credenciales falsas de la DEA investigadas por las autoridades ecuatorianas.



Aquí un extracto de su versión ante la Fiscalía:



- Fiscal: "¿De dónde obtuvo las credenciales que le encontraron el día de la aprehensión?".



- Oren: "Bryan me entregó esas credenciales junto a unos policías. Me entregó una credencial. Eso fue en Quito en el mes de abril, en casa de Bryan.



- Dahan: "Bryan nos obligó a portar estas credenciales para proteger la mercadería ya que no contábamos con recibos y en el caso de que fuéramos detenidos por la Policía mostráramos esas credenciales o lo llamáramos a él o a uno de los policías que eran amigos de él".