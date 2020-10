Dos parapentistas sufrieron un accidente en Lumbisí, este de Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Cuerpo de Bomberos Quito informó que recibió el reporte de que dos parapentistas se habían accidentado en Lumbisí, sector Altavista, en el este de Quito.

Los dos deportistas quedaron atrapados en la parte alta de un árbol. La unidad del Cuerpo de Bomberos Quito realizó las maniobras necesarias para rescatarlos. Se bajó y estabilizó a los dos hombres jóvenes.

El primer ciudadano, de 35 años, era el copiloto y fue evacuado primero. Tenía una fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda. Fue trasladado al Hospital Vozandes. El segundo paciente rescatado fue el piloto del parapente, solo presentaba policontusiones en las piernas, sobre todo en la izquierda. Él fue trasladado al Hospital IESS San Francisco, en el norte.

Rescate son un procedimiento técnico



Los rescatistas utilizaron un procedimiento técnico para alcanzar a los afectados. Subieron al árbol por la escalera, sujetaron con cuerdas a los accidentados y cortaron las ramas que los aprisionaban con sumo cuidado para no lastimarlos, luego los bajaron.



Al lugar del accidente el Cuerpo de Bomberos Quito llegó con 15 efectivos, un vehículo de rescate con escalera, un automotor de fuerza de tarea, dos ambulancias y una motocicleta con personal de atención prehospitalaria.



El Cuerpo de Bomberos alertó de que se trata de un deporte de riesgo y recordó que se han registrado accidentes de este tipo en los que también han tenido que intervenir.



Los parapentistas habían iniciado su recorrido en el sur-este de Quito, al pie de la avenida Simón Bolívar, sitio conocido como Mirador de Bellavista en la loma de Puengasí. Este sitio está ubicado a una altitud de 3 060 metros sobre el nivel del mar. Los días de vuelo no son regulares, hay ocasiones en las que las condiciones temporales no se prestan para la práctica, pero generalmente practican la actividad los sábados y domingos; y se suele aprovechar el calendario lunar y los días posteriores a fuertes lluvias para organizar los vuelos.



El precio para volar en parapente es de USD 65 por persona e incluye: piloto certificado por el Ministerio de Turismo, equipos homologados por la Asociación Ecuatoriana de Parapente y seguro de aventura. Los vuelos se hacen por la mañana.