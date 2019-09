Paramilitares dan persecución y amenazan a académico de Nicaragua tras exilio

LEA TAMBIÉN

Un grupo de paramilitares dio persecución y amenazó con armas de fuego la mañana de este miércoles 18 de septiembre de 2019 en el centro de Managua al académico Félix Maradiaga, quien recién volvió del exilio, y al que el Gobierno culpa de un supuesto "golpe de Estado fallido".

Maradiaga se desplazaba en su automóvil con otros dos hombres en una de las calles más traficadas de la capital nicaragüense, cuando un grupo de paramilitares lo persiguió en al menos cinco motocicletas, según denunció.



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó lo ocurrido y urgió "el Estado a velar por la seguridad de quienes retornan al país".



La persecución pudo observarse en vivo hasta que los perseguidos buscaron refugio en un hotel, debido a que las víctimas transmitieron el momento a través de Facebook Live.



El director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) y sus acompañantes esperaban que la persecución concluyera con su ingreso al hotel, sin embargo, el edificio inmediatamente fue rodeado por paramilitares, denunciaron los pobladores que daban seguimiento al caso.



Según se observó en el video, el asedio ocurrió frente a agentes de la Policía nicaragüense, quienes no hicieron nada por detener a los paramilitares, a pesar de que los ocupantes del automóvil intentaron llamar la atención.



El académico, responsabilizó al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por cualquier agresión en su contra o hacia sus allegados.



"Queremos hacer responsable de lo que le pase a nuestros colaboradores y a mí al régimen de Daniel Ortega, quien ha envenenado los corazones de tantas personas", dijo Maradiaga, todavía resguardado en un hotel de Managua.



Tras evadir a los paramilitares, mostró preocupación por los nicaragüenses "que sufren asedio y no tienen cámara ni acceso a redes sociales", pero además porque "ningún ciudadano debería recibir amenazas".



Agregó que la crisis "no es de izquierda ni de derecha, el verdadero problema es que tenemos un régimen dictatorial que prohíbe todos los derechos".



La persecución ocurrió dos días después del regreso de Maradiaga a Nicaragua, tras haber estado 14 meses en Estados Unidos, donde se exilió luego de ser agredido físicamente por paramilitares, y posteriormente ser acusado por un supuesto "golpe de Estado", causa que fue archivada en julio pasado.



Al llegar el director del Ieepp a Nicaragua el lunes pasado, la Policía Nacional rodeo el Aeropuerto Augusto C. Sandino, y un grupo de las llamadas "turbas sandinistas" se dedicó a acosar al académico.



El asedio contra Maradiaga se da en el marco de la crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018, y que ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.



El director del Ieepp ha sido una de las caras más visibles de los nicaragüenses que denuncian a Ortega como responsable de "crímenes de lesa humanidad" ejecutados contra la población de Nicaragua.



En septiembre de 2018 Maradiaga, quien fue Secretario General del Ministerio de Defensa con el Gobierno de Enrique Bolaños (2002-2007), denunció a Ortega ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por violaciones a los derechos humanos.



Datos de la CIDH indican que al menos 328 personas han muerto en el marco de la crisis sociopolítica de Nicaragua en 17 meses, aunque organismos locales cuentan hasta 595 y el Gobierno admite 200.



Un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana se mantiene abierto para Nicaragua por "rompimiento del orden constitucional" y, de ejecutarse, suspendería al país del organismo.