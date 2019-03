En las tres papeletas del Cpccs hay cuatro formas de voto válido

LEA TAMBIÉN

Mañana, los ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir por primera vez a los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Cada ciudadano empadronado recibirá tres papeletas: hombres, mujeres y minorías étnicas. En las dos primeras boletas hay tres formas de voto positivo. En la tercera, correspondiente a nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montuvios, solo hay una opción considerada válida.



En lo que respecta a los 28 candidatos hombres, los electores podrán dar su voto a un máximo de tres aspirantes. Es la primera forma afirmativa.

¿Qué pasa si solo se elige a un candidato? Según el instructivo que publicó el Consejo Nacional Electoral (CNE), será considerado como un voto válido. Esa es la segunda.



La misma lógica se aplica para la papeleta femenina, con 11 candidatas. ¿Si solo se marcan dos casilleros? Igualmente, de acuerdo al CNE, será considerado como un sufragio válido. Esa es la tercera forma.



Pero si en la papeleta de hombres o en la de mujeres los ciudadanos marcan el casillero con cuatro candidatos, entonces se registrará como un voto nulo, pues excede el número de dignidades a elegir.



La cuarta es la siguiente: en la boleta de pueblos y nacionalidades, que tiene cuatro candidatos, solo se puede elegir a un aspirante. Se trata de la única opción de voto válido, pues si se marca a dos personas, la boleta quedará anulada.

Estas cuatro formas de sufragio positivo se escrutarán, en tres actas distintas, para establecer a los siete candidatos que obtengan la mayor cantidad de votos. Quienes les sigan en votación se convertirán en consejeros suplentes.



En este proceso no hay método de asignación de escaños, pues se trata de una elección “uninominal desagregada”, como la calificó Luis Verdesoto, consejero del CNE.



Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), recordó que históricamente en la legislación ecuatoriana solo los votos válidos se contabilizan para establecer a los ganadores en una determinada elección.

Los votos nulos y blancos, en cambio, solo se registran en las actas de escrutinio, pero no se suman a ningún candidato. Así lo señaló Diego Tello, excoordinador de procesos del CNE.



Debido a la naturaleza de esta elección, se planteó equiparar la fracción de los votos nulos con los votos válidos. Esto, con la idea de zanjar el vacío del artículo 147 del Código de la Democracia, que habla de la nulidad de elecciones si llega a prevalecer el voto nulo por sobre los votos válidos de los 43 candidatos. Sin embargo, la propuesta no se aprobó y el CNE ratificó su plan operativo inicial, que contempla el mismo mecanismo de escrutinio tanto para las elecciones seccionales como para conformar el Cpccs.



Incluso, se elevó una consulta al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), sobre el conteo del voto nulo, pero esa entidad resolvió ayer “inhibirse de conocer la consulta formulada por improcedente”.

Entonces, ¿cuándo se consideran votos nulos? Según el instructivo, si se marca indiscriminadamente la papeleta con la intención de anular el voto. Y también cuando se eligen más candidatos de los establecidos por papeleta.

José Cabrera, consejero del CNE, explicó que si se anula una papeleta del Cpccs, equivaldrá a un voto nulo. “Así es como históricamente se ha hecho en las elecciones del país”, dijo el funcionario.



Si una papeleta no tiene ninguna marca, será considerada como un voto en blanco.



Solanda Goyes, de la plataforma Nosotras por la Democracia, considera que si se quería equiparar las fracciones de los votos nulos, la decisión se debió haber tomado con antelación, pues los miembros de las juntas receptoras del voto (JRV) ya fueron capacitados y el material ya se desplegó a las 24 provincias. “Era riesgoso cambiar a medio camino”.



Impugnación al proceso



Un nuevo recurso ingresó ayer al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), con el objetivo de suspender las elecciones del Consejo de Participación.



Jorge Acosta, expresidente del TSE, presentó un recurso de apelación, ya que a su criterio no se difundió adecuadamente las propuestas de los 43 candidatos. Otra razón, dijo, es que se imprimieron tres papeletas cuando la Ley establecía que debía ser solo una. Además, cuestionó que no exista un reglamento de conteo del voto nulo para este proceso.



La misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) también hizo un llamado al CNE, para que se defina ese mecanismo, pero eso no ocurrió.