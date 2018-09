La papeleta para elegir el Cpccs definitivo prevé 500 candidatos

LEA TAMBIÉN

El Consejo Nacional Electoral (CNE) transitorio estudia cómo serán las papeletas de votación para las elecciones del 24 de marzo del 2019. La primera que se elaborará será la de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Este organismo ya recibió un primer desembolso del presupuesto para este efecto.

Los técnicos del Instituto Geográfico Militar (IGM), que fabrican los materiales electorales, ya presentaron una propuesta de papeleta para la elección de los vocales del Cpccs. La razón: al ser un proceso inédito, no se disponen de antecedentes para la elaboración de esa papeleta. La etapa de postulaciones concluirá el viernes 28 de septiembre.



Si el número de candidatos es alto, el IGM baraja la posibilidad de elaborar una papeleta de 29,7 centímetros de ancho por 84 centímetros de largo. Allí se podrían incluir hasta 500 candidatos, en las tres listas que dispuso la Ley del Cpccs (una de hombres, una de mujeres y una pluricultural).



La Ley Reformatoria del Cpccs estableció los requisitos para postular en esta elección, que es de carácter abierta, por lo que no hay límites máximos o mínimos de postulantes. Si el número de candidatos no es elevado se diseñará una más pequeña y, en caso contrario, se tomarían otras medidas.



Hasta este viernes, 21 de septiembre del 2018, oficialmente completaron su inscripción para postular al Cpccs tres personas. Así lo dio a conocer el consejero electoral encargado, José Cabrera. El vocal recordó que el 14 de noviembre se anunciará la lista definitiva de candidatos para el Cpccs.



El Ministerio de Finanzas entregó USD 21,8 millones para financiar los gastos del cronograma electoral, previstos para lo que queda del 2018. El CNE ultima detalles contractuales para entregar un anticipo de USD 5 millones al IGM.



Alberto Molina, consejero electoral transitorio, aseguró que el IGM solicitó ese anticipo para importar el material con el cual se elaborarán los documentos y las papeletas electorales. Agregó que los insumos se traerán de Canadá. Para cristalizar el desembolso, Molina aclaró que el CNE esperará al cierre de la fase de postulaciones para el Cpccs.



Frank Landázuri, director del IGM, recordó que para las proyecciones del volumen de trabajo la institución maneja un padrón de 13 500 000 personas. Sin embargo, este registro está bajo revisión, con el objetivo de depurarlo. En esta tarea trabajan en conjunto el Registro Civil y el CNE transitorio.



La actualización oficial del padrón electoral concluirá el 2 de noviembre. Y la convocatoria a elecciones se realizará el 21 de ese mismo mes.



Landázuri indicó que se importarán aproximadamente 700 toneladas de papel especial. Con esa base, se elaborarán 56 millones de documentos electorales. Es decir: actas de escrutinio, certificados, padrones electorales y papeletas.



Landázuri explicó que el IGM ya cuenta con un plan definido para la producción de los documentos electorales.



En esa tarea trabajarán 1 385 personas. De ellas, 200 serán representantes del CNE.



La capacidad productiva del IGM permitirá completar la elaboración de las papeletas en 45 días, como máximo.



El director del IGM aseguró que es necesario iniciar el proceso de importación, para que el papel arribe al país en diciembre. Según el cronograma del IGM, la producción de las papeletas se iniciará el 28 de enero del próximo año.



Tanto las actas de escrutinio como los certificados de votación tendrán seguridades especiales para garantizar la transparencia del proceso.



Esos documentos contarán con reactivos químicos y fibrillas imperceptibles, que evitarán su falsificación. En las papeletas, en cambio, el IGM incluirá códigos alfanuméricos en la composición de las imágenes, para que no puedan ser adulteradas.