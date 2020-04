El papel periódico no transmite el coronavirus, dicen investigadores

LEA TAMBIÉN

El nuevo coronavirus no puede transmitirse a través del papel periódico de acuerdo con investigaciones académicas y científicas, y especialistas en bioquímica, inmunología y virología, entre otras ciencias.

Adicionalmente, medios impresos y casas editoriales de periódicos y revistas como EL COMERCIO han tomado en los últimos meses rigurosas medidas sanitarias y de asepsia para garantizar la seguridad de sus suscriptores y lectores al recibir los ejemplares.



Las máquinas rotativas son desinfectadas y los periódicos son empaquetados y llevados a los camiones de entrega con el mayor cuidado. El personal de producción, logística y distribución utiliza diariamente guantes, mascarillas, además de productos antibacteriales y antisépticos.



Carlos Barba, doctor en Ciencias Bioquímicas y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de las Américas, indica que “el papel periódico no es una fuente de transmisión. Se trata de un material poroso”. Es decir, sus componentes tienen la propiedad de no mantener el virus.



El papel periódico absorbe agua y humedad. Ello implica que se roba la humedad que el covid-19 necesitaría para sobrevivir, “lo deja expuesto”, según Barba.



Pero no solo científicos del país confirman la prácticamente inexistente posibilidad del contagio por medio del papel periódico, sino también investigadores a escala global.



George Lomonossoff, virólogo del Centro de Investigación Microbiótica John Innes, de Reino Unido, explicó en una entrevista a la radio BBC Scotland que llevó a cabo una serie investigaciones para comprender el ensamblaje y las propiedades del nuevo covid-19.



Estos trabajos científicos llevaron al experto a desacreditar la idea de la transmisión a través del papel periódico. “Este tipo de material es bastante estéril, debido a cómo se imprime y al proceso por el que ha pasado”, señaló Lomonossoff y resaltó en su intervención que las posibilidades de contagio son “infinitesimales”.



Marbel Torres, jefe del Laboratorio de Inmunología de la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE), explica que “para que el virus infecte de una persona o de una superficie inanimada a otra, tiene que estar viable. Esto quiere decir que sea capaz de infectar a una célula, debido a que el virus necesita de una célula viva para multiplicarse y causar la infección. Por lo tanto, la transmisión del periódico hacia una persona es baja, ya que el virus necesita la maquinaria celular para que pueda sobrevivir”.



El 17 de abril del 2020, el New York Times publicó una nota sobre la posibilidad de supervivencia del virus en objetos de uso cotidiano como telas, zapatos, el cabello, empaques, diversas superficies, cartones y también el papel.



Tras citar estudios y opiniones de catedráticos de las universidades estadounidenses Virginia Tech y Washington Univesity, prestigiosas universidades australianas, además de publicaciones académicas médicas como The New England Journal of Medicine, la nota destaca que “no hay casos documentados de que alguna persona haya contraído el covid-19 por leer un periódico”.



La Organización Mundial de la Salud ha insistido continuamente a través de publicaciones y las opiniones de sus autoridades que una persona puede contraer el covid-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de pequeñas gotas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala.



Además, la OMS aclara que la posibilidad de que una persona infectada contamine productos comerciales es baja y el riesgo a contraer el virus de un paquete que se ha movido, viajado y expuesto a condiciones climáticas también es muy bajo.



En Argentina, expertos en infectología señalan sobre el tema que una serie de trabajos y recomendaciones indican que el papel impreso como diarios, propagandas y demás no contagian y no transmiten el coronavirus.



En lo concerniente al papel periódico, las investigaciones son categóricas al indicar que no hay riesgo de que se contamine y que contagie a las personas, afirman médicos citados por diario El Clarín.



Esta serie de evidencias científicas, académicas y opiniones de autoridades en medicina prueban la imposibilidad de contagio por el papel periódico. No obstante, estas mismas voces insisten en que la mayor medida de prevención es el continuo lavado de manos y la desinfección.



Datos relacionados con el covid-19



- Las primeras investigaciones sobre el covid-19 en superficies inanimadas describen que aquellas del tipo poroso tienen menor potencialidad de contagio.



- El ambiente hace que el virus pierda gradualmente su habilidad de infectar a las personas. Este se degrada rápido si está expuesto a la radiación ultravioleta (sol).



- Estudiosos del virus mencionan también que es muy bajo el contagio a través de las prendas de vestir o el cabello, a menos que reciban directamente las gotas que expulsa un enfermo.



- El lavado y desinfección de prendas de vestir y superficies es importante.